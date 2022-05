Interview von Hans-Peter Siebenhaar

Hotelbetreiberin, Obfrau des Fachverbands Hotellerie der mächtigen Wirtschaftskammer - und nun Staatssekretärin für Tourismus: Susanne Kraus-Winkler, 67, kennt die Probleme der Branche aus vielen Perspektiven.

SZ: Frau Kraus-Winkler, dem Tourismus in Österreich fehlen die Mitarbeiter. Aktuell sind 15 500 Stellen zu besetzen. Wo ist es besonders schlimm?

Susanne Kraus-Winkler: Die Situation ist momentan für Sommerbetriebe herausfordernd, die saisonale Arbeitskräfte für die nächsten Monate benötigen. Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in entlegeneren Regionen haben es zusätzlich schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus dem europäischen Ausland zu gewinnen.

Welche Rolle spielen Gastarbeiter aus Deutschland für die Branche in Österreich?

Die Bedeutung geht zurück. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs kamen viele Gastarbeiter aus Ostdeutschland nach Österreich, um in Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben zu arbeiten. Doch das hat sich angesichts des guten Arbeitsmarktes mittlerweile geändert.

In der Pandemie hat auch die Attraktivität der Tourismusbranche für Arbeitskräfte aus Osteuropa nachgelassen, oder?

So stark hat das Interesse an einem Arbeitsplatz im österreichischen Tourismus gar nicht nachgelassen. Grundsätzlich nimmt der Wettbewerb um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen allen Branchen und allen Ländern zu. Der Tourismus in Österreich stellt hier keine Ausnahme dar.

Wie hat Corona die Branche verändert?

Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umorientiert. Mithilfe des erfolgreichen Kurzarbeitsmodells konnten mehr als 183 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Beherbergung und Gastronomie in Beschäftigung gehalten werden - das ist ein großer Erfolg.

Warum wirbt Österreich nicht um Arbeitskräfte außerhalb Europas?

Der Arbeitsmarkt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Drittstaaten ist in Österreich stark geregelt. Das saisonale Kontingent beläuft sich nur auf 2000 Mitarbeiter landesweit. Ende vergangenen Jahres haben wir die Zahl auf 3000 Arbeitskräfte in der Saison angehoben. Unsere Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte wird zurzeit reformiert, um mehr Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Unsere Herausforderung mit Fachkräften ist eine europäische. Denn durch die Pandemie ist die Neigung, für einen Arbeitsplatz ins Ausland zu wechseln, geringer geworden. Auch Italien und Kroatien haben Probleme, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Branche im Sommer zu gewinnen. Im Winter wird es einfacher werden, denn dann haben die touristischen Betriebe in Südeuropa geschlossen. Das nutzt unseren Betrieben.

In Österreich werden im Tourismus im Vergleich mit Deutschland gute Gehälter bezahlt. Das Problem sind die hohen Steuern und Lohnnebenkosten. Wird die Regierung gegensteuern, um die Arbeitsplätze attraktiver zu machen?

Wir führen in der Regierung und im Parlament eine intensive Diskussion um die Lohnnebenkosten. Wie schnell wir Lösungen anbieten werden, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Regierung ist aber sehr bewusst, dass durch eine Senkung der Lohnnebenkosten mehr Netto vom Brutto möglich ist.

Die Hoteliers und Wirte sind durch eine großzügige Kurzarbeiterregelung gut durch zwei Jahre Pandemie gekommen. Wird diese Kurzarbeiterregelung nun verlängert?

Die ursprünglich am 30. Juni auslaufende Kurzarbeiterregelung wird mindestens bis Jahresende verlängert. Einige Details werden aber verändert. Die Kurzarbeiterregelung ist nicht dafür gedacht, unternehmerische Risiken auszugleichen. Wir wollen bedürftigen Betrieben, beispielsweise in der Stadthotellerie in Wien, helfen.

Es gab bei den Hilfszahlungen immer wieder Missbrauch. Wie gehen Sie dagegen vor?

Wir werden die Kontrollen verstärken. Das ist klar.

Die österreichischen Hotels sind für ihre Wellness-Einrichtungen bekannt. Doch Swimmingpools und Saunen kosten sehr viel teure Energie. Wird die Regierung diesen Betrieben finanziell helfen, damit sie nicht schließen müssen?

Die steigenden Energiepreise durch den Ukrainekrieg sind für die touristischen Betriebe ein riesiges Problem. Das ist uns sehr bewusst. Wir diskutieren intensiv über verschiedene Maßnahmen. Wir sehen uns die Preisentwicklung und Liefersituation für Öl und Gas sehr genau an und werden dann handeln. Das ist nicht für Österreich, sondern für ganz Europa eine schwierige und komplexe Herausforderung. Ohne ausreichende und leistbare Energie sind eine starke Wirtschaft und ein starker Tourismus nicht machbar.

Wird Österreich zu den goldenen Zeiten vor der Pandemie zurückkehren?

Eine Rückkehr zu den Umsätzen von 2019 wird es vorerst nicht geben. Denn in Bereichen wie dem Städtetourismus - beispielsweise in Wien - ist die Lage nach wie vor herausfordernd. Im ersten Halbjahr haben Messen und Kongresse gefehlt. Zudem sind Herbst und Winter aufgrund der Pandemie unberechenbar. Auch der Ukrainekrieg sorgt für Unsicherheit. Ich wage keine Prognose für 2022. Mit etwas Glück haben wir einen guten Sommer wie im vergangenen Jahr, mit neuen Rekordzahlen.

Welche Rolle spielt Deutschland für den Tourismus in Österreich?Traditionell spielt Deutschland die wichtigste Rolle unter den Auslandsmärkten. 2019 - vor der Pandemie - stand Deutschland mit 57 Millionen Nächtigungen auf Platz eins. Zweite Stelle war Österreich selbst mit 40 Millionen Übernachtungen. Auch voriges Jahr war Deutschland unser stärkster Markt mit rund 64 Prozent an den gesamten Auslandsnächtigungen. Daran wird sich nichts ändern, denn die Anreise mit Auto aufgrund der Nachbarschaft spielt in der Pandemie auch 2022 eine Schlüsselrolle.

Wo werden Sie Sommerferien machen?

Ich fürchte, für einen Sommerurlaub fehlt mir die Zeit. Ich komme aus Niederösterreich und schätze die Vielfalt im Urlaubsland Österreich sehr. Ich werde deshalb versuchen, in der Nähe auszuspannen.