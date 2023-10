Die ersten Prozesstage im Verfahren gegen Sebastian Kurz wegen des Vorwurfs der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss sind vorbei. Die formal Hauptangeklagte Bettina Glatz-Kremsner, Ex-Chefin des Glückspielkonzerns Casinos Austria, durfte schon am ersten Abend nach Zahlung einer hohen Geldstrafe gehen. Sie hatte, in Maßen, Demut gezeigt - nicht so viel, dass sie eine Falschaussage im Ausschuss oder bei der Staatsanwaltschaft eingeräumt hätte. Aber doch so viel, dass der Richter offenbar fand, es reicht, wenn die beiden uneinsichtigen Angeklagten, Sebastian Kurz und sein Kumpel Bernhard Bonelli, weiter auf dem Büßerbänkchen hocken müssen.