Österreich ist im Pressefreiheit-Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen auf Platz 32 zurückgefallen. Das ist die bisher schlechteste Platzierung für das Land. Als Gründe werden unter anderem Verflechtungen von Politik und Medien sowie Druck auf kritischen Journalismus genannt. Deutschland, das 2023 auf Rang 21 lag, hat sich auf Platz zehn verbessert. Die Spitze des Rankings führt zum achten Mal in Folge Norwegen an. Die Liste wird jeweils am 3. Mai, zum internationalen Tag der Pressefreiheit, veröffentlicht und basiert auf Erhebungen aus 180 Staaten und Territorien.