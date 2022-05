Der Ex-Kanzler ist wieder auf allen Kanälen - und heizt damit vor dem ÖVP-Parteitag die Gerüchteküche an. Was treibt ihn an, und was bedeutet seine Präsenz für die Partei und seinen Nachfolger Karl Nehammer?

Von Leila Al-Serori und Alexandra Föderl-Schmid

Er ist wieder da - vielleicht war er gar nie weg? Vor dem Parteitag der ÖVP an diesem Samstag ist Sebastian Kurz wie eh und je auf allen Kanälen präsent. Ein Interview in der Kronen Zeitung am Sonntag, in dem er, der doch eigentlich seinen Wechsel in die USA zu einem Unternehmen von Peter Thiel angekündigt hatte, erklärt: "Wien ist unsere Basis."