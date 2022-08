Nach mehreren Stromausfällen wächst die Verunsicherung in Österreich. Was Experten wegen des erwarteten Energiemangels im Winter fordern.

Von Hans-Peter Siebenhaar

Eigentlich wollten die Zuschauer im Wiener Ernst-Happel-Stadion das Länderspiel zwischen Österreich und Dänemark verfolgen. Doch stattdessen schwenkten sie die Taschenlampen ihrer Smartphones, im Dreivierteltakt zum Donauwalzer. Selbstironisch tönte danach Falcos letzter Hit "Out of the Dark" aus den Lautsprechern. Es dauerte eineinhalb Stunden, ehe der Wiener Energieversorger den Stromausfall im Griff hatte - und die 20 000 Fans doch noch den Anpfiff des Nations-League-Spiels erlebten.