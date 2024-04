41 Stunden Arbeit pro Woche: So lautet eine neue Forderung der Industriellenvereinigung in Österreich, um den Wohlstand zu sichern. Die Gewerkschaft sprach von einem "Affront" gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Laut Eurostat betrug die durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit nach den letzten verfügbaren Zahlen 2022 in Österreich 35,7 Stunden, in Deutschland 34,7 Stunden. Damit liegen beide Länder unter dem EU-Schnitt von 37 Stunden.