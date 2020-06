In der Gegend gelten nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies wieder die Regeln wie Ende März - zunächst für sieben Tage. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies schränken die Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh wieder massiv ein. Erstmals in Deutschland werde ein Kreis wegen des Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hatten, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher "größte Infektionsgeschehen" in dem Bundesland und in Deutschland. Der erneute Lockdown soll zunächst bis zum 30. Juni gelten.

Die Bewohner dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch mit Mitgliedern des eigenen Haushalts bewegen. Fitnessstudios, Kinos und Bars würden geschlossen, zahlreiche Kulturveranstaltungen abgesagt. Auch im angrenzenden Kreis Warendorf sollen gezielte Maßnahmen eingesetzt werden. "Wir haben heute zum ersten Mal die Schwelle im Kreis Warendorf überschritten", sagte Laschet.

Der Ministerpräsident appelliert an die restliche Bevölkerung, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh nicht zu stigmatisieren. Und er bittet die Einwohner aus dem Kreis Gütersloh, nicht in andere Kreise zu fahren. Das werde auch kontrolliert, sagte Laschet.

In dem Tönnies-Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück wurden mittlerweile mehr als 1500 Mitarbeitern positiv auf das Virus getestet. Fachleute des Robert-Koch-Instituts und andere Wissenschaftler sind im Kreis Gütersloh nach Angaben der Behörden im Einsatz. "Deren Empfehlungen folgen weitere Maßnahmen", hatte Laschet (CDU) bereits am Montag über Twitter angekündigt, ohne Details zu nennen.

Auch der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) hatte am Montagabend einen Lockdown in der Region für vorstellbar gehalten. "Ich würde sagen ja", sagte Adenauer auf die Frage, ob es nach einem Lockdown "rieche". Die mobilen Teams, die in den Wohnungen und den Unterkünften unterwegs seien und auch Familienangehörige ansprächen, hätten einige weitere positive Fälle gefunden. Eine Zahl wollte der Landrat noch nicht nennen, da ausgeschlossen werden solle, dass es hier doppelte Zählungen gebe.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte einen kurzen Lockdown mit massiven Tests in der Region Gütersloh gefordert. Laschet verwies auf Twitter darauf, dass Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh bereits vorsorglich geschlossen sind. Die Quarantäne werde konsequent für 7000 Menschen durchgesetzt, auch für Nichtinfizierte, die in Kontakt waren, erklärte der Regierungschef. Im betroffenen Tönnies-Werk, der größten deutschen Fleischfabrik, ruhe außerdem der Betrieb.

Die Zahl der nachweislich infizierten Tönnies-Mitarbeiter ist seit der ersten Meldung in der vergangenen Woche stetig weiter gestiegen. Es gebe 1553 positive Befunde von den Personen, die unmittelbar im Werk tätig sind, sagte der Leiter des Krisenstabes im Kreis Gütersloh, Thomas Kuhlbusch. 6650 Proben seien genommen worden.