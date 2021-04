Molotowcocktails, brennende Autos und verletzte Polizisten: In Nordirland ziehen seit Tagen Randalierer durch die Städte. Kehrt nun die Gewalt in die frühere Bürgerkriegsregion zurück?

Von Alexander Mühlauer, London

Seit einer Woche erlebt Nordirland Nächte der Zerstörung. Gruppen von überwiegend Jugendlichen ziehen durch die Straßen und bewerfen Polizisten mit Steinen, Flaschen und Molotowcocktails. Sie zünden Autos an und setzen Mülltonnen in Brand. Mehr als 40 Polizeibeamte sind bei gewaltsamen Krawallen in Londonderry, Ballymena und anderen Städten bislang verletzt worden. Ein Ende der Ausschreitungen ist nicht in Sicht.