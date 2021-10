Staatsversagen in den Niederlanden

Ein Kind auf einem Spielplatz in Rotterdam (Symbolbild).

Von Thomas Kirchner, München

Der Kinderzuschlagskandal treibt die Niederlande weiterhin um. Immer neue Wendungen lassen vermuten, dass das Behördenversagen deutlich mehr menschliches Leid verursacht hat, als bisher angenommen worden war. Am Dienstag wurde eher zufällig bekannt, dass zwischen 2015 und 2020 mehr als 1100 Kinder ihren Eltern weggenommen wurden, die Opfer des Skandals waren. Sie wurden in Pflegefamilien oder Heimen untergebracht, weil die Eltern nach Ansicht der Behörden nicht mehr in der Lage waren, für die Kinder zu sorgen. Möglicherweise ist die Zahl der Betroffenen weitaus höher, weil der Skandal viel früher begann und nur Kinder mitgezählt wurden, die nach einem richterlichen Beschluss in Pflege kamen.

Oppositionsparteien reagierten empört. Die Regierung habe jegliche Übersicht verloren über die Folgen ihrer eigenen Politik, erklärte der Abgeordnete Pieter Omtzigt, der den Skandal mit aufgedeckt hatte.

Jahrelang hatte der Fiskus von Zehntausenden Familien Kinderbetreuungsgeld zurückverlangt, wenn diese etwa kleine Formfehler gemacht oder Dokumente verspätet geliefert hatten. Die Behörden forderten die komplette bis dahin geleistete Unterstützung zurück, in der Regel derart hohe Beträge, dass die Familien mit überwiegend migrantischem Hintergrund in schwere soziale Not gerieten.

Klagen wurden von höchsten Justizinstanzen abgewehrt. Ein Dokumentarfilm über Opfer des Skandals ließ Ende September eine Schockwelle durchs Land gehen. Das Geschehen reicht bis ins Jahr 2005 zurück, der Schwerpunkt fällt aber in die Regierungszeit von Mark Rutte seit 2010. Sein drittes Kabinett trat im Januar wegen des Skandals kollektiv zurück. Die damaligen Bündnispartner verhandeln derzeit über eine Fortsetzung der Koalition.

Die Informationen über die Pflegekinder stammen vom Statistikamt CBS, das ausdrücklich von einer "Annäherung" sprach. Das CBS war vom Justizministerium eingeschaltet worden, das entsprechende Fragen aus dem Parlament nicht beantworten konnte. Die Abgeordneten wiederum hatten auf eine Zeitungskolumne reagiert, in der Anfang September von "eventuell Hunderten" betroffenen Kindern die Rede war.

"Feindselige Atmosphäre" auf den Ämtern

Die Nachricht ist ein weiterer Tiefschlag für die geschäftsführende Regierung Rutte, die wegen des Skandals unter wachsenden Druck gerät. Ende vergangenen Jahres hatte sie versprochen, betroffene Eltern mit einer Pauschalsumme von 30 000 Euro zu entschädigen und das Problem rasch zu lösen. Die dafür gegründete Wiedergutmachungsbehörde sei aber noch nicht weit gekommen, kritisierte der Nationale Ombudsman in bisher zwei Berichten. Sehr vielen Opfern sei bisher nicht geholfen worden, sie hätten unklare Informationen erhalten oder seien frustriert, weil sie nach monatelangem Warten nicht wüssten, wie es mit ihrem Fall weitergehe. Auch sei das System zur finanziellen Entschädigung zu kompliziert. Laut einem weiteren internen Bericht herrscht bei den Steuerämtern eine "feindselige Atmosphäre". Kritik sei unerwünscht, Mitarbeiter von Beschwerdestellen würden abgewimmelt.

Die zuständige Staatssekretärin Alexandra van Huffelen hat versucht, dem Parlament Erklärungen zu liefern. Demnach meldeten sich bis Ende September 47 000 mutmaßlich Geschädigte, die Familienmitglieder nicht eingerechnet. Das sind mehr als doppelt so viele wie erwartet. Viele haben sich aufgrund der großzügigen Entschädigungsregelung gemeldet, sind aber nicht anspruchsberechtigt. Sie herauszufiltern kostet Zeit. 18 000 haben die 30 000 Euro erhalten, Tausende warten aber noch auf eine erste Antwort. Andere benötigen neben dem Geld auch psychologische Hilfe, Schuldnerberatung oder eine bezahlbare Wohnung.

Gnadenlose Rechtsauslegung

In der erwähnten Zeitungskolumne wird das Schicksal von Betroffenen geschildert: Eine Studentin und vierfache Mutter hatte 2006 auf einen Schlag 56 000 Euro zurückzahlen müssen. Sie verlor ihre Wohnung, lebte bei Freunden. Nach und nach nahm ihr das Jugendamt alle Kinder weg. Sehen durfte sie sie zunächst nur alle drei Monate eine Stunde lang. Eine heute 17 Jahre alte Tochter kam in ein Heim, wurde sexuell missbraucht und sitzt nach mehreren Selbstmordversuchen nun in der Isolierzelle einer geschlossenen Jugendeinrichtung.

Niederländische Experten deuten an, dass sich hinter dem Pflegekinder-Thema ein breiteres Problem verbirgt. Nirgendwo in Europa würden Kinder bei Problemen so schnell ihren Eltern weggenommen, oft gegen deren Willen. Das habe auch damit zu tun, dass die Regierung die Verantwortung für solche Fälle bei einer Reform 2014 den Gemeinden übertrug, die damit überfordert sind. Das Leid, das Eltern und Kinder erführen durch eine Wegnahme der Kinder, sei "unermesslich", räumte Gesundheitsstaatssekretär Paul Blokhuis im Parlament ein. Es sei nun aber zuallererst Aufgabe der Gemeinden, "adäquat" zu helfen.

Auch in der Rechtsprechung zieht der Skandal Kreise. In einem internen Bericht wird moniert, Richter hätten trotz Bedenken immer die gnadenlose Rechtsauslegung der Steuerämter gestützt. Die Venedig-Kommission des Europarats schlug vor wenigen Tagen als Konsequenz aus dem Skandal weitreichende rechtsstaatliche Reformen vor.