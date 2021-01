Von Thomas Kirchner

Es war Gewalt von einem Ausmaß und mit einer Aggressivität, wie sie die Niederlande länger nicht erlebt haben: In mehreren Städten eskalierten am Wochenende Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Vor allem in Eindhoven wurden die Sicherheitskräfte auf breiter Front mit Steinen, Golfbällen, Messern und Feuerwerkskörpern attackiert, Jugendliche plünderten Geschäfte und legten Brände. Sogar ein Krankenhaus wurde angegriffen. In Amsterdam musste die Polizei Wasserwerfer, Hunde und berittene Beamte einsetzen, um eine ungenehmigte Zusammenkunft auf dem Museumsplatz zu beenden. Zu Krawallen kam es auch in Den Haag, Tilburg, Venlo, Enschede, Helmond, Roermond und Urk. Etwa 250 Menschen wurden festgenommen.

Am Montagmorgen versuchte das Land, den etwas diffusen Hintergrund zu erhellen. War das wirklich nur Protest gegen die Corona-Maßnahmen? Die Regierung hatte sie vergangene Woche aus Angst vor den sich immer stärker verbreitenden Virus-Mutationen verschärft und unter anderem eine Ausgangssperre von 21 bis 4.30 Uhr erlassen - ein umstrittener Schritt, weil er Erinnerungen an die Nazi-Besatzung während des Zweiten Weltkriegs hervorruft. Viele der Protestierenden stehen Bewegungen wie "Viruswaanzin" oder "Viruswaarheid" nahe.

Hinzu tritt jedoch offensichtlich ein verbreiteter Hass auf den Staat und die ihm angeblich hörigen "Mainstream-Medien", der in sozialen Netzwerken seit Längerem schwelt und sich nun auf Straßen und Plätzen entladen hat. Diese Radikalisierung wird befeuert von Äußerungen rechter Politiker, die zum "Widerstand" gegen die "inakzeptable Freiheitsbeschränkung" aufrufen, in einer extremistischen Diktion, die an den Sturm auf das Kapitol in Washington erinnert. Laut Medienberichten waren unter den Krawallmachern auch Rechtsextremisten.

Angst vor einem "Bürgerkrieg"

John Jorritsma, Bürgermeister von Eindhoven, zeigte sich am Abend sichtlich schockiert von den Vorkommnissen in seiner Stadt. Den Angreifern, die er als "Abschaum" bezeichnete, sei es erkennbar nicht um Proteste gegangen, die Lage sei beim ersten Kontakt mit der Polizei eskaliert. "Ich habe Angst, dass wir, wenn wir so miteinander umgehen, auf dem Weg in einen Bürgerkrieg sind." Er erkenne seine Stadt nicht mehr, sagte der sozialdemokratische Politiker Hafid Bouteibi, die Linksliberale Robin Verleisdonk sagte: "Es sieht aus wie Krieg."

Wie bei mehreren anderen Protestveranstaltungen in den vergangenen Jahren wurden Journalisten angegriffen, vor allem Reporter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NOS. Viele Demonstrationsteilnehmer streamten die Ereignisse selbst live und brachten damit ihr Misstrauen gegen die angeblichen Fake News der Medien zum Ausdruck. Dabei produzierten sie selbst Fake News: In Eindhoven tat ein Demonstrationsteilnehmer so, als wäre er von einem Polizeiauto angefahren worden - offensichtlich, um daraus einen Social-Media-Clip zu machen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Polizeigewerkschaft äußerte die Sorge, dass die Krawalle noch Tage oder Wochen andauern könnten. Man sei aber darauf vorbereitet. In Whatsapp-Gruppen wurde zu weiteren Aktionen an den kommenden Wochenenden in Amsterdam und anderen Städten aufgerufen. Sie werden, wie schon an diesem Wochenende, als gemeinsames "Kaffeetrinken" bezeichnet.