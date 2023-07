Von Thomas Kirchner, Paris

In den Niederlanden ist die regierende Koalition an einem Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Das meldeten mehrere Medien am Freitagabend. Damit kommt das vierte Kabinett von Ministerpräsident Mark Rutte etwa eineinhalb Jahre nach seinem Start an sein vorzeitiges Ende. Die linksliberale D66, die Christen-Union sowie der christdemokratische CDA hatten sich nach mehrtägigen Verhandlungen geweigert, einen Vorschlag Ruttes zur Verschärfung der Asylpolitik mitzutragen. Ein Kompromiss fiel in letzter Minute durch. Ruttes rechtsliberale VVD hatte darauf bestanden, bis spätestens Freitag eine Einigung zu finden.

Rutte steht seit Längerem unter Druck seiner Partei, die von ihm Schritte zur Begrenzung der Einwanderung erwartet. Einen Aufstand der VVD-Delegierten hatte er im November nur durch das Versprechen verhindern können, dieses Ziel auf irgendeine Art und Weise zu erreichen. Da die Flüchtlingspolitik weitgehend europäisiert ist, versuchte er es zunächst in der EU und pochte auf die Einhaltung der Dublin-Regeln. Sie besagen, dass Asylbewerber ihre Anträge eigentlich im Land der Ankunft stellen müssen, also in den Außengrenzstaaten. Nach Protest von Italienern und Griechen unterstützte Rutte den Bau von Grenzmauern. Zuletzt engagierte er sich besonders beim Versuch der EU, mit Tunesien ein umfassendes Kooperationsabkommen zur Migration abzuschließen.

Es kommen so viele Asylbewerber wie seit 2015 nicht mehr

Das alles ändert kurzfristig wenig an der Lage in den Niederlanden. Dort stiegen die Asylanträge im vergangenen Jahr um ein Drittel auf mehr als 46 000 und dürften in diesem Jahr auf mehr als 70 000 ansteigen. Das wäre der höchste Stand seit 2015 und würde die Asyleinrichtungen des Landes weiter unter Druck setzen. Die Erstaufnahme ist zentral in Ten Apel organisiert. Dort waren im vergangenen Jahr Hunderte von Flüchtlinge monatelang gezwungen, im Freien zu schlafen, mit wenig oder gar keinem Zugang zu Trinkwasser, sanitären Einrichtungen oder Gesundheitsversorgung. Die Anerkennungsquote von Asylbewerbern ist in den Niederlanden vergleichsweise hoch, was einen Teil der steigenden Zahlen erklären könnte.

Auf einem Parteitag Anfang Juni hatte die VVD ultimativ auf weiteren Schritten bestanden. Ruttes Vorschlag lautete nun, die Möglichkeiten der Familienzusammenführung von Kriegsflüchtlingen stark zu beschränken. Auch andere Länder in der EU handhaben dies schon restriktiver, allerdings gibt es in Deutschland immer wieder Gerichtsurteile, die den Nachzug von Familien doch ermöglichen. Konkret schlug Rutte vor, maximal 200 Flüchtlingen im Monat den Nachzug ihrer Familien zu erlauben, und dies nach einer Zeit von zwei Jahren. Besonders für die als Familienparteien geltenden Christen-Union und CDA war das inakzeptabel. Ähnliche Pläne waren im vergangenen Jahr am Einspruch mehrerer Gerichte gescheitert.

Rutte ließ es nun offensichtlich auf einen Bruch ankommen. Die Opposition forderte am Abend Neuwahlen. Dass es dazu kommt, ist unsicher. Denkbar wäre auch, dass zunächst ein Minderheitskabinett weiterregiert. Oder dass ein Mediator versucht, das Regierungsbündnis noch einmal zusammenzuführen.

Die Koalition stand von Anfang unter schlechtem Stern. Von der Wahl bis zur Vereidigung der Minister waren zehn Monate vergangen. Rutte, der seit 2010 regiert, ging angeschlagen in das Mitte-Bündnis. Sein vorheriges Kabinett war über einen Skandal gefallen, danach hatte der Ministerpräsident mit Falschaussagen über die Weglobung eines unbequemen Politikers viel Vertrauen verspielt. Er stand fast vor dem Karriere-Aus. Mangels Alternativen gingen D66 und CDA erneut ins Boot mit dem Rechtsliberalen. Allen Seiten war aber klar, dass die Asylpolitik ein Zankapfel werden könnte.