Johnson will Kongress Hilfspaket für Ukraine vorlegen. Zwei Monate lang weigerte sich der Sprecher des US-Repräsentantenhauses der Kammer den Beschluss über Milliardenhilfen für die Ukraine vorzulegen. Bevor man die Ukraine unterstütze, müsse zuerst die US-Südgrenze stärker abgesichert sein - eine Forderung, die vor allem dem rechten Flügel der Republikaner und deren Idol Trump wichtig ist. Doch in der kommenden Woche will Johnson eine Abstimmung über die Unterstützungsgelder ansetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Demonstranten in Israel fordern die Befreiung der Geiseln und Neuwahlen. Erneut erlebt Israel eine Protestwelle, wie es sie erst im vergangenen Jahr gegen die Justizreform gegeben hat, als Hunderttausende auf die Straße gingen, um gegen die Regierung zu protestieren. Dieses Mal geht es um ein sofortiges Abkommen zur Befreiung aller Geiseln und baldige Neuwahlen. Ministerpräsident Netanjahu hat allen Umfragen zufolge die Unterstützung der Mehrheit in Israel längst verloren. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: UN-Sicherheitsrat verzichtet auf Verurteilung des Angriffs in Damaskus

Nach Raketenangriff auf Helfer: Die Not in Gaza wird immer größer, nachdem einige Hilfsorganisationen ihre Lieferungen eingestellt haben (SZ Plus)

Deutsche Schule in Kairo: Das fragende Klassenzimmer: Warum ist die Bundesrepublik so leise, wenn es um Gaza geht? (SZ Plus)

Halbfinale im DFB-Pokal: Leverkusen besiegt Düsseldorf. Leverkusen zieht nach einem 4:0 gegen den hoffnungslos überforderten Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ins Finale des DFB-Pokals ein. Damit hat die Mannschaft von Trainer Alonso die Möglichkeit, neben der Meisterschaft auch den Pokal und die Europa League zu gewinnen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Künstliche Intelligenz: Bundesjustizminister Buschmann plant Kennzeichnungspflicht für KI im Netz

Öffentlich-rechtliche Gehälter: ORF legt Spitzenverdiener offen (SZ Plus)

Ohne Kassen: Amazon schraubt Pläne für seine Supermarkt-Technologie zurück (SZ Plus)