Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Senatssitz von Arizona geht an die Demokraten. Bei den Kongresswahlen verteidigt der frühere Astronaut Mark Kelly sein Mandat, auch hier scheitert ein von Ex-Präsident Trump unterstützter Kandidat. Im Senat liegen die Demokraten und die Republikaner damit gleichauf - in zwei Staaten ist aber noch immer keine Entscheidung gefallen. Zum Artikel

Trump sucht den Machtkampf. Viele Republikaner machen den früheren amerikanischen Präsidenten für ihr mäßiges Abschneiden bei den Midterms verantwortlich. Jetzt keilt er zurück. Zum Artikel

Entwicklungsministerin Schulze fordert mehr Hilfen für arme Länder. Die SPD-Politikerin verlangt mehr Hilfen für arme Länder, die unter Folgen des Klimawandels leiden. So müssten sich mehr Industriestaaten an dem geplanten Schutzschirm beteiligen, sagte sie der Süddeutschen Zeitung, "oder auch große Verursacher wie China". Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Schutzschirm am Montag bei der Klimakonferenz vorgestellt. Zum Interview (SZ Plus)

Biden wirbt um Mitstreiter beim Klimaschutz. Auf der Klimakonferenz COP27 in Ägypten betont der US-Präsident die Erfolge der eigenen Politik. Zusammen mit den Deutschen versucht seine Regierung nun, die Chinesen wieder an den Tisch zu bringen. Zum Artikel

Deutschland beantragt Sondersitzung zu Iran im UN-Menschenrechtsrat. Grund ist die Gewalt von Sicherheitskräften gegen Demonstranten bei den Protesten in Iran. Der Antrag werde von mehr als 40 Ländern unterstützt, teilt die deutsche Botschaft in Genf mit. Zum Artikel

Vier Tote bei Gewaltverbrechen in Oberbayern. Vier Tote, alle miteinander verwandt oder bekannt: In Weilheim soll ein 60-Jähriger einen anderen Mann sowie zwei Frauen umgebracht und sich dann selbst das Leben genommen haben. Zum Artikel

Gladbach triumphiert über die andere Borussia. Schläfrige Dortmunder verlieren 2:4 in Mönchengladbach und überwintern in der Fußball-Bundesliga auf einem enttäuschenden sechsten Platz. Vor allem die Verteidigung um das Trio Schlotterbeck/Süle/Hummels leistet sich schwer erklärliche Aussetzer. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Ukraine baut Mauer an der Grenze zu Belarus. Nach eigenen Angaben errichtet die Ukraine eine Betonwand und Sperranlagen an der Grenze zum Nachbarn, der mit Russland verbündet ist. Der ukrainische Präsident Selenskij spricht angesichts der Rückeroberung Chersons von einem "historischen Tag". Die UN fordern, Hindernisse für den Export von Düngemitteln aus Russland aus dem Weg zu räumen - die werden durch die westlichen Sanktionen gebremst. Zum Liveblog

Wie das Wetter den Krieg verändert. Die ukrainischen Truppen drängen die Invasoren immer weiter zurück. Kann der Winter sie stoppen? Verhindert der Schlamm den Sieg? Oder verzögert er ihn nur? Eine Analyse zu Taktik, Kampfmoral und Material. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Winter - eine Bedrohung? Krieg, Energiekrise und Pandemie reaktivieren eine längst vergessene, diffuse Angst vor der kalten Jahreszeit. Was gegen dunkle Gefühle helfen kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Analyse in Daten und Grafiken: So steht es um die Gasversorgung in Deutschland

Weitere wichtige Themen