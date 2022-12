SZ am Morgen

Rushhour ausgebremst: In München haben Mitglieder der "Letzten Generation" mehrmals den Berufsverkehr blockiert.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Linken-Chefin Wissler wirbt um Verständnis für "Letzte Generation". Während die anderen Parteien im Bundestag auf Distanz zu den radikalen Protesten der Klimaaktivistinnen und -aktivisten gehen, sagt die Linken-Co-Chefin: "Ich finde Aktionen des zivilen Ungehorsams absolut legitim." Wissler hofft auf neue Wählerstimmen, indem sie sich von den Grünen abgrenzt, die zwar die Ziele der Bewegung befürworten, aber die Form der Aktionen ablehnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Namensliste bei mutmaßlichem "Reichsbürger" gibt Rätsel auf. Ob es sich bei dem während der Großrazzia am Donnerstag gefundenen Dokument um eine sogenannte Feindesliste handelt, ist noch unklar. Ein in Italien festgenommener Ex-Bundeswehroffizier bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Der Bundestag hat mehrere Sondersitzungen angesetzt, um sich mit der Bedrohung durch Reichsbürger zu beschäftigen. Zum Artikel

Verhaftung in Österreich: Münchner Koch sollte offenbar "Reichsbürger"-Truppen verpflegen

Vizepräsidentin des EU-Parlaments festgenommen. Wollte Katar Mitarbeiter des EU-Parlaments bestechen? Die belgische Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen einen "Golfstaat", Hausdurchsuchungen sowie die Festnahme von fünf Verdächtigen - darunter auch die Griechin Eva Kaili, eine Vizepräsidentin des Parlaments. Zum Artikel

Bericht: 24 Demonstranten droht Hinrichtung in Iran. Eine iranische Zeitung veröffentlicht eine Liste mit den Namen von angeblichen Regimekritikern, gegen die es Todesurteile geben könnte. Einer von ihnen wurde bereits am Donnerstag erhängt. Zum Artikel

Baerbock sagt Antrittsbesuch in London erneut ab. Die Außenministerin besucht ihren Amtskollegen in Dublin, doch nach Großbritannien kann sie wegen Eis und Schnee nicht weiterfliegen. Bei ihrer Reise geht es um das Verhältnis Europas zum Vereinigten Königreich, das nach dem Brexit noch komplizierter geworden ist - und die Hoffnung auf baldige Besserung. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-WM: Brasilien fliegt im Viertelfinale raus. Trotz einer 1:0-Führung in der Verlängerung unterliegt Brasilien den Kroaten, weil die kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich schießen. Neymar erzielt erst das vermeintliche Tor des Tages, kommt im Elfmeterschießen nicht mehr an die Reihe - und wird danach von seinen Gefühlen überwältigt. Zum Artikel

Martinez pariert Argentinien ins Halbfinale. Am Ende eines dramatischen Spiels ist der Torwart der Südamerikaner der Held des Abends. Die Niederlande verabschieden sich trotz eines beeindruckenden Comebacks von der WM, Nationaltrainer van Gaal beendet seine Karriere. Zum Artikel

Fazit und Ausblick bei der DFB-Elf: Zehn schlaue Ratschläge für Hansi Flick (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Putin wirft Merkel Unaufrichtigkeit vor. Der Kremlchef gibt sich enttäuscht von Merkel wegen ihrer Interview-Äußerungen zum Krieg. Bei der Lieferung von Leopard-2-Panzern oder Patriot-Raketen an die Ukraine geben die USA der Bundesregierung freie Hand. Großbritannien und die USA warnen vor neuen Waffenlieferungen aus Iran an Russland. Zum Live-Blog "Krieg in der Ukraine"

Kommentar zur Russland-Politik der Altkanzlerin: Merkel weigert sich, Verantwortung zu übernehmen (SZ Plus)

EXKLUSIV KNDS-Chef beklagt Vernachlässigung der Bundeswehr. Die Armee werde seit Jahren "ausgepresst wie eine Zitrone", sagt Frank Haun, Chef des größten Panzerherstellers in Europa. Der Krieg in der Ukraine habe die Defizite klar aufgezeigt, es fehle vor allem an Panzern und Artillerie. Der Firmenchef kritisiert aber nicht nur die Politik, die die Gefahr lange nicht gesehen habe, sondern auch die "Beschaffungsbürokratie". Zum Interview (SZ Plus)

