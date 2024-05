WHO warnt vor "Blutbad" in Rafah. Die Weltgesundheitsorganisation weist auf mögliche Gefahren durch eine militärische Offensive im Süden des Gazastreifens hin. Die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gehen am Wochenende weiter. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Selenskij spricht von "neuer Phase des Krieges". "Die Besatzer bereiten sich auf Versuche vor, die Offensivaktionen auszuweiten", sagt der ukrainische Präsident über die vorrückende russische Armee. Derweil prahlt das Regime in Moskau mit seinen Geländegewinnen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Deutscher Filmpreis für das Drama "Sterben". Das Werk von Matthias Glasner wird mit der Goldenen Lola ausgezeichnet. Corinna Harfouch bekommt für ihren Auftritt in "Sterben" den Preis als beste Hauptdarstellerin. Simon Morzé wird als bester Hauptdarsteller geehrt. Er erhält die Auszeichnung für seine Rolle im Historienfilm "Der Fuchs". Zum Artikel

Stimmung gegen Politiker verstärkt aggressiv. Wer sich politisch engagiert, muss häufiger als früher mit Übergriffen rechnen. Erst am vergangenen Wochenende wurden Wahlkämpfer in mehreren Städten attackiert. Besonders aufgeheizt ist die Stimmung im Osten Deutschlands, wo neben der Europawahl dieses Jahr Kommunal- und Landtagswahlen stattfinden. Zum Artikel (SZ Plus)

Kanada: Nach Mord an Separatistenführer der Sikh drei Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen am Mord an Hardeep Singh Nijjar im Juni 2023 in Surrey an der kanadischen Westküste beteiligt gewesen sein, berichtet der kanadische Sender CBC. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben zu Verbindungen zur indischen Regierung. Der Aktivist hatte sich für die Errichtung eines unabhängigen Sikh-Staates in Indien eingesetzt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen