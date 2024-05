Nach dem aufsehenerregenden Mord an einem kanadischen Staatsbürger der Glaubensgemeinschaft Sikh hat die kanadische Polizei Mitglieder eines mutmaßlichen Tötungskommandos festgenommen. Die drei Männer zwischen 22 und 28 Jahren sollen in verschiedenen Rollen am Mord von Hardeep Singh Nijjar, 45, im Juni vergangenen Jahres in Surrey an der kanadischen Westküste beteiligt gewesen sein, berichtete der öffentliche kanadische Sender CBC am Freitag.