Was heute wichtig ist

Israel: Zunächst keine neuen Siedlungen im Westjordanland. Trotz eines neuen mutmaßlichen Anschlags einigen sich Vertreter Israels und der Palästinenser auf vertrauensbildende Maßnahmen. Israel verpflichtet sich, vier Monate lang keine Diskussionen über den Bau neuer Siedlungen im Westjordanland zu führen und sechs Monate lang keine neuen Siedlungs-Außenposten zu genehmigen. Derweil bringt Netanjahus Regierung die Todesstrafe für Terrorismus auf den Weg. Im Westjordanland könnte sie auch von einem Militärgericht verhängt werden. Nach dem Anschlag kommt es dort zu Ausschreitungen. Zum Artikel

Bundesverband Windenergie klagt über "Totalausfall" beim Ausbau. In Deutschland müssen deutlich mehr Windkraftanlagen genehmigt und gebaut werden, damit das Land seine Klimaschutzziele erreichen kann. Doch die Branche klagt über eine viel zu geringe Geschwindigkeit. Der Stand der Neugenehmigungen sei "ein Armutszeugnis für den deutschen Süden", sagt der Präsident des Bundesverbands Windenergie, Hermann Albers. Im neuen Jahr wurden an Land 51 neue Anlagen genehmigt. Zum Artikel

EXKLUSIV Fachleute schlagen Maßnahmenmix für besseren Klimaschutz vor (SZ Plus)

Von der Leyen trifft britischen Premier in London. Der Streit um das Nordirland-Protokoll soll an diesem Montag auf höchster Ebene beigelegt werden: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft direkt mit Premierminister Sunak zusammen, um die Übereinkunft zu finalisieren. Zum Artikel

Weißes Haus: USA liefern Abrams-Panzer nur wegen Druck aus Deutschland. Bidens Sicherheitsberater Sullivan sagt, der US-Präsident habe Abrams-Lieferungen nur zugestimmt, damit die Leopard-Lieferungen zustande kommen. CIA-Chef Burns warnt China davor, Waffen an Russland zu liefern. Zum Liveblog zum Krieg

SZ-Podcast "In aller Ruhe": Frauenrechtsexpertin Monika Hauser spricht über sexualisierte Gewalt im Krieg

Wirtschaft und Politik uneins über Umgang mit China. Deutsche Unternehmen möchten in dem wichtigen Markt weiter expandieren. Vor allem die großen Auto- und Chemiekonzerne investieren, als sei alles wie immer. Die Politik dagegen will bremsen, weil sich China zu einem gefährlichen Partner entwickeln könnte. Wirtschaftsvertreter wehren sich jedoch gegen strengere Regeln für Investitionen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bafin prüft Provisionen in der Lebensversicherung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will verhindern, dass Kunden mit übermäßg hohen Provisionen belastet werden, sagt Frank Grund, Chef der Versicherungsaufsicht bei der Behörde. Sorgen macht er sich um Cyberrisiken. Diese seien nicht vollständig versicherbar. Anbieter sollten deshalb "sehr vorsichtig" an das Thema herangehen. Zum Artikel

Bayern schüttelt Union ab. Beim 3:0 gegen den Verfolger Union liefert der FC Bayern eine souveräne Leistung ab und führt schon zur Pause deutlich. Die Tore erzielen Musiala, Coman und Choupo-Moting. Berlins Torwart Rönnow verhindert mit mehreren guten Paraden eine noch deutlich höhere Niederlage. Zum Artikel (SZ Plus)

