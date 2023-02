Israelische Sicherheitskräfte in der Nähe der Kreuzung, an der am Sonntag zwei Israelis getötet wurden.

Auf Terrorismus könnte in Israel bald die Todesstrafe stehen. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben hat die israelische Regierung Medienberichten zufolge am Sonntag auf den Weg gebracht. Laut Entwurf könnte dann mit dem Tod bestraft werden, wer "absichtlich oder aus Gleichgültigkeit den Tod eines Israelischen Bürgers herbeiführt, wenn die Tat durch ein rassistisches Motiv oder aus Hass gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe erfolgt" und wenn dies mit dem Zweck geschehe, "den Staat Israel und die Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Heimatland zu verletzen".

Für das von Israel besetzte Westjordanland sieht das Gesetz den Angaben zufolge eine Sonderlösung vor: Hier würden entsprechende Urteile vom Militärgericht geführt und bräuchten keine einstimmige Meinung der Richter. Auf welche Weise die Todesstrafe zu vollstrecken ist, bleibt zunächst offen. Über den Gesetzentwurf soll demnach bereits am kommenden Mittwoch in der Knesset, dem israelischen Parlament, erstmals beraten werden. Durch das neue Gesetz solle "der Terrorismus an seiner Wurzel abgeschnitten und eine starke Abschreckung erzeugt werden", heißt es im Begleittext zum Entwurf.

Unterdessen meldeten Medien, dass im Westjordanland zwei Israelis bei einem mutmaßlichen palästinensischen Anschlag getötet wurden. Nach Angaben der israelischen Armee hatte ein Angreifer nahe einer Kreuzung südlich der Stadt Nablus das Feuer auf die Insassen eines israelischen Fahrzeugs eröffnet. Soldaten suchten demnach nach dem oder den Tätern. Am Donnerstag waren bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus elf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Generalstaatsanwältin hegt Zweifel an Gesetzesvorhaben

Vor diesem Hintergrund verteidigten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir den Gesetzentwurf zur Todesstrafe in einer gemeinsamen Erklärung: "Dies ist ein moralisches Gesetz und angemessen: Wenn es in der größten Demokratie der Welt existieren kann, dann doch erst recht in einem Land, in dem eine Welle des Terrors israelische Bürger hinwegspült." Ben Gvir sagte weiterhin, an einem solch schwierigen Tag eines Terrorangriffs geben es nichts Symbolischeres als ein Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen. Netanjahu sagte, seine Regierung werde "weiterhin alle Wege zur Abschreckung von Terroristen gehen."

Zuvor hatte die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara noch Zweifel an der Gültigkeit eines solchen Gesetzes geäußert. Es entspreche nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Außerdem könne es nicht auf das Westjordanland ausgedehnt werden, da dort israelisches Recht bislang nicht gelte. Zudem bezweifelte Baharav-Miara die abschreckende Wirkung der Todesstrafe auf mutmaßliche Terroristen.

Im Westjordanland war die Gewalt zuletzt eskaliert. Nach israelischen Militäreinsätzen war es wiederholt zu Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gekommen, auf die Israel mit Beschuss reagiert hat.