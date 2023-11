Viel Widerspruch gegen Kindergrundsicherung. Mit ihrem Gesetzentwurf will Familienministerin Paus armen Familien helfen. Deutlicher Gegenwind kommt nun ausgerechnet von denen, die diese Familien mit unterstützen: von Städten, Gemeinden und Landkreisen. Das zeigen deren Stellungnahmen für die Expertenanhörung an diesem Montag. Zum Artikel

WHO beklagt erneut Zustände im größten Krankenhaus in Gaza. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik - darunter Dutzende Kinder, die jeden Moment sterben könnten. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat erneut eine Klimademonstration genutzt, um für die Palästinenser Partei zu ergreifen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin startet. Unter dem Motto "Gespaltene Welt, geeintes Europa? - Zeit für einen Neuanfang" diskutieren von diesem Montag an Redakteurinnen und Autoren der SZ drei Tage lang mit Politikern wie Robert Habeck und Christian Lindner, aber auch mit Wirtschaftsgrößen wie dem VW-Chef Oliver Blume und BMW-Erbin Susanne Klatten. Gegen 15.35 Uhr tritt Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, auf. Das Gespräch lässt sich auf der Homepage verfolgen. Zum Livestream

Selenskij warnt vor Attacken auf Infrastruktur im Winter. Der ukrainische Präsident fürchtet eine Welle von Drohnen- und Raketenangriffen auf Kraftwerke und andere Einrichtungen. Trotz Kritik an der Wortwahl hält der deutsche Verteidigungsminister Pistorius an seiner Forderung fest, Deutschland müsse "kriegstüchtig" werden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Nord-Stream-Anschlag: Verdacht gegen ukrainischen Ex-Geheimdienstler. Einer internationalen Recherche zufolge soll ein ehemaliger ukrainischer Geheimdienstoffizier die Sprengungen der Ostsee-Pipelines koordiniert haben. Der weist die Vorwürfe als "russische Propaganda" zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Experten erwarten Vulkanausbruch auf Island. Auf der Halbinsel Reykjanes könne es in den kommenden Tagen eine Eruption geben, teilt der Katastrophenschutz mit. Seit Ende Oktober sind hier 24 000 Beben registriert worden. Der Geologe Páll Einarsson sagt: "Die Landhebung ist in vollem Gange." Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Für Bremen geht es in kleinen Schritten voran. Werder vergibt gegen Eintracht Frankfurt eine 2:0-Führung, entfernt sich aber von den Abstiegsrängen. Am Ende steht es 2:2 - so bleiben die Hessen im achten Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage, verpassen aber einen entscheidenden Sprung. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen