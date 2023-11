Ist Deutschland der kranke Mann Europas? Wie gewinnt Europa den Wettstreit mit China? Und was ist nötig, damit unsere Wirtschaft wieder stärker wächst? Diese Fragen werden gerade heftig diskutiert in Politik und Wirtschaft. Im Eröffnungspanel des SZ-Wirtschaftsgipfels geht es zum Beispiel um die Frage, was der permanente Krisenmodus - erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine, nun die Energienot und natürlich der Krieg in Nahost - für die Weltwirtschaft bedeutet, und damit für Deutschland als führende Industrienation. Auf dem Podium sitzen Bosch-Chef Stefan Hartung, die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier, die französische Firmenchefin Sabrina Soussan von Suez sowie Marc Lakner, der Chef der Unternehmensberatung Kearney für den deutschsprachigen Raum.