Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Bundeswehr schickt "Tiger"-Hubschrauber in den Ruhestand. Seit Jahren bereiten die Kampfhubschrauber der Truppe wegen technischer Probleme große Sorgen. Gerade mal neun der 51 Tiger sind einsatzbereit. Die Bundeswehr will nun auf leichtere Hubschrauber umstellen, die ursprünglich für zivile Zwecke konzipiert und dann fürs Militär weiterentwickelt wurden. Zum Artikel (SZ Plus)

Knappes Rennen bei Wahlen in der Türkei erwartet. Der türkische Präsident Erdoğan geht in die Wahlen am Sonntag nicht mehr als Favorit, er liegt in den seriösen Umfragen mehrere Prozentpunkte hinter Kemal Kılıçdaroğlu, seinem Herausforderer. Bei der Wahl geht es auch um das künftige Verhältnis zwischen Europa und der islamischen Welt. Wenn Erdoğan verliert, könnte das ein Neuanfang sein. Zum Artikel

Bremen wählt sein Landesparlament. Im kleinsten Bundesland wird Umfragen zufolge am Sonntag ein enges Rennen erwartet. Wer sind die aussichtsreichsten Spitzenkandidaten? Warum taucht die AfD eigentlich nicht auf den Wahllisten auf? Was ist eine Brötchentaste und warum sind einige Bürger so wütend? Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Wahl in Bremen. Zum Artikel (SZ Plus)

Eine neue Chefin für Twitter. Die Werbeexpertin Linda Yaccarino wird CEO des Kurznachrichtendienstes und löst damit Elon Musk ab. Sie hat schon Donald Trump beraten und sagt über sich selbst, sie sei inspiriert von "provokativer Führung". Zum Artikel (SZ Plus)

Drama "Das Lehrerzimmer" wird Überraschungssieger beim Deutschen Filmpreis. Leonie Benesch gewinnt für ihre Rolle als Lehrerin, die im Lehrerzimmer ihrer Schule eine Überwachungskamera installiert, die "Lola" für "Beste Hauptdarstellerin". Der Film von Regisseur İlker Çatak gewinnt außerdem in den Kategorien "Bester Regisseur" und "Bester Film". Thema bei der Verleihung im Theater am Potsdamer Platz in Berlin ist auch: der Fall Til Schweiger und Machtmissbrauch in der deutschen Filmbranche. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Ukraine greift Regionalhauptstadt Luhansk mit Raketen an. Bei den Angriffen auf die Stadt in der Nähe der russischen Grenze soll es sieben Verletzte gegeben haben. Der ukrainische Präsident Selenskij wird zu einem Besuch in Rom erwartet. Zum Liveblog

USA: Südafrika soll Waffen an Russland geliefert haben. Die USA hegen den Verdacht, dass ein russisches Schiff, das im Dezember in Kapstadt Station machte, Waffen für den Krieg in der Ukraine weitertransportierte. Sollten die Vorwürfe stimmen, drohten Südafrika Sanktionen. Präsident Cyril Ramaphosa reagierte im Parlament ahnungslos. Zum Artikel

Wie die ukrainische Offensive gelingen könnte. Die Ukraine muss bei ihrer Offensive befestigte Stellungen durchbrechen. Das Ziel ist, Panik bei den Besatzern auszulösen. Dies gilt als extrem schwierig, aber nicht unmöglich. Zum Artikel (SZ Plus)