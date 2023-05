Von Miriam Dahlinger

Als Elon Musk nach seiner Übernahme von Twitter in der Kritik stand, nahm Linda Yaccarino den Unternehmer in Schutz. "Ihr müsst dem Mann schon eine Minute Zeit geben!", sagte sie damals. Sie würde nicht gegen Musk wetten. Yaccarino ist Vorsitzende der Abteilung für globale Werbung und Partnerschaften bei NBCUniversal. Und laut übereinstimmenden Presseberichten ist sie nun diejenige, die Musk auserkoren hat, ihm auf den Chefposten bei Twitter zu folgen. Mehrere amerikanischen Medien berichten, die Werbeexpertin befinde sich in fortgeschrittenen Jobverhandlungen mit Musk.

Dabei hatte Musk die zu besetzende Stelle nicht gerade angepriesen. Vergangenen Dezember kündigte der Twitter-Chef auf der Kurznachrichten-Plattform an, er werde als CEO von Twitter zurücktreten, sobald er jemanden gefunden habe, der "foolish" - also dumm oder töricht - genug sei, den Job zu übernehmen. Fünf Monate später ist er offenbar fündig gefunden: "Sie wird in sechs Wochen anfangen", verkündete Musk am Donnerstag auf Twitter, ohne noch einen Namen zu nennen.

Yaccarino ist mit Musk schon länger bekannt, auch geschäftlich. Kürzlich verkündete NBCUniversal seine Partnerschaft mit Twitter für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu erweitern. Und erst vor einigen Wochen interviewte sie Musk auf der Bühne eines Werbekongresses in Miami Beach. Im Anschluss schmeichelte sie dem Twitter-Chef in einem Post auf Linkedin: "Wir haben diese Woche sehr deutlich gehört, dass Twitter sich der Redefreiheit (nicht der Reichweitenfreiheit), der Rechenschaftspflicht und der ultimativen Transparenz verpflichtet fühlt. Das sind Dinge, hinter die wir uns alle stellen können."

Der breiteren Öffentlichkeit war der Name Linda Yaccarino aber bislang eher unbekannt. Obwohl sie als Managerin immerhin für ein Team von 2000 Mitarbeitenden verantwortlich ist, das laut ihrem Profil auf der Website des Unternehmens mehr als 100 Milliarden Dollar an Werbeumsätzen generiert hat. Die Absolventin der University of Pennsylvania leitet das Werbegeschäft des US-Medienunternehmen NBCUniversal. Zum Konzern gehören unter anderem die Senderkette NBC, der Streamingdienst Peacock sowie das Hollywood-Filmstudio Universal.

In Listen taucht Yaccarino regelmäßig als eine der Mächtigen der Werbebranche auf. Sie gilt als bestens in die Marketingabteilungen der großen Konzerne vernetzt. Und auch in der Politik ist sie vernetzt. Ihr wird eine Nähe zu Ex-Präsident Donald Trump nachgesagt, der es wiederum Elon Musk zu verdanken hat, dass er wieder auf Twitter posten darf (auch wenn er es bislang nicht tut). Trump berief Yaccarino im Jahr 2018 für eine zweijährige Amtszeit in seinen Rat für Sport, Fitness und Ernährung. Sie hat aber auch in die andere politische Richtung Kontakte. Drei Jahre später arbeitete Yaccarino nämlich mit dem Weißen Haus unter dem aktuellen Präsidenten Joe Biden zusammen. Als Vorsitzende der gemeinnützigen Werbeagentur Ad Council, die mit Spenden finanziert Kampagnen für Behörden und Nichtregierungsorganisationen erstellt, entwickelte sie eine Kampagne, um für die Impfungen gegen das Coronavirus zu werben. Darin trat unter anderem Papst Franziskus auf.

Detailansicht öffnen Elon Musk, E-Auto-Pionier und Weltraum-Unternehmer, hat als Twitter-Chef einige Werbekunden ziemlich verschreckt. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Als Werbeexpertin wird es Yaccarinos größte Aufgabe sein, das Verhältnis zu Twitters Werbekunden zu kitten. Musk hatte diese in seinem ersten halben Jahr als Twitter-Chef mit seinem launischen Führungsstil verschreckt. Zu seinen umstrittenen Entscheidungen gehörte neben einer Kündigungswelle in der Führungsriege des Unternehmens unter anderem, die alten blauen Verifikationshäkchen zu löschen, mit denen Twitter bisher die Echtheit prominenter Accounts bestätigt hatte. Kritiker befürchteten, dass eine geringere Regulierung auf Twitter zu mehr Hassbotschaften, Desinformation und Hetze auf der Plattform führen würde. All diese Entscheidungen hatten das Anzeigengeschäft von Twitter zuletzt erheblich geschwächt. Yaccarinos Job wird es sein, für Stabilität zu sorgen.

Auf ihrem Instagram-Account gibt sich Yaccarino nahbar. Neben Bildern, die sie im beruflichen Kontext zeigen, etwa im Büro oder auf Galas, teilt sie auch private Fotos, auf denen etwa ihr erwachsener Sohn zu sehen ist, sowie Bibelverse und Bilder von ihrem Salat. In ihrer Twitter-Bio beschreibt sie sich selbst als "angetrieben vom Fortschritt in der Industrie" und "inspiriert von provokativer Führung". Das dürfte zu Twitter passen.

Offen bleibt unterdessen, inwieweit Musk seiner neuen Chefin freie Bahn lassen wird. Musk, der auch Chef des Elektrobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens Space-X ist, hatte Twitter im Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und selbst den Chefposten übernommen. Im Dezember ließ er auf Twitter darüber abstimmen, ob er sich von dieser Position zurückziehen soll - rund 57 Prozent der 17,5 Millionen Teilnehmenden waren dafür. Er selbst will sich jetzt nach eigenen Angaben künftig als Technikchef um Produkte und Software kümmern.