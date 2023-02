Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Biden hält Rede zur Lage der Nation. Der Schwerpunkt der gut 70-minütigen Rede liegt auf der Innen- und Wirtschaftspolitik. Es geht um Breitbandnetz, Bildung, Wohnraum, Gesundheit. Biden gibt lange den Landesvater, nicht den Weltenlenker, ehe er kurz auf Russland und China zu sprechen kommt. Die Rede klingt wie eine Präsidentschaftskandidatur. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden. Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay seien etwa 60 000 Helfer vor Ort. In der Nacht zu Mittwoch sind internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adıyaman, Hatay und Kahramanmaraş gebracht worden. Laut offiziellen Angaben sterben in der Türkei und in Syrien mehr als 8100 Menschen. Doch immer wieder können auch Überlebende geborgen werden. Zum Artikel

Entspannung im Subventionsstreit zwischen Brüssel und Washington. Seit Monaten rangeln die EU und die USA um Staatshilfen zur Beschleunigung der Energiewende. Nun haben sich beide Seiten aufeinander zubewegt. Nach einem Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck, es gebe nun "ein gemeinsames Verständnis", dass der Aufbau klimaneutraler Industrien und die Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Ländern wie China nicht gegen-, sondern miteinander gelingen müsse. "Wir sind aufeinander angewiesen", so Habeck. Zum Artikel (SZ Plus)

Mutmaßliche Spionageballons über fünf Kontinenten gesichtet. Einem Bericht der Washington Post zufolge soll der am Sonntag vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina abgeschossene chinesische Ballon Teil eines umfangreichen Überwachungsprogramms Pekings sein. Derartige Ballons hätten seit Jahren Informationen über militärische Einrichtungen in Ländern und Gebieten gesammelt, die für China von strategischem Interesse seien, berichtete die Zeitung unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise. Zum Artikel

Santos muss vor den Ethik-Ausschuss. Der republikanische Abgeordnete muss sich wegen erfundener Angaben in seinem Lebenslauf verantworten. Falls das Gremium Beweise für mögliches Fehlverhalten finden sollte, könnte es das vorläufige Aus für Santos' politische Karriere bedeuten. Zum Artikel

Frankfurt gewinnt wildes Pokalspiel gegen Darmstadt. Der Fußball-Bundesligist gewinnt gegen den Zweitliga-Spitzenreiter mit 4:2 und zieht damit zum 19. Mal in das Viertelfinale im DFB-Pokal ein. Für die Eintracht erzielen Randal Kolo Muani (6./90. Minute), Rafael Borré (44.) und Daichi Kamada (62.) die Tore, Mathias Honsak (29./31.) trifft doppelt für Darmstadt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Pistorius verspricht in Kiew mehr als 100 "Leopard 1"-Panzer. Zum einen soll die Ukraine etwa 60 Leopard-2-Kampfpanzer von einer Gruppe mehrerer europäischer Länder erhalten. Zum anderen hat das Bundeswirtschaftsministerium deutschen Rüstungsunternehmen eine Ausfuhr von bis zu 178 Leopard 1A5-Kampfpanzern in die Ukraine erlaubt. Zum Artikel

Der Krieg kommt näher. Laut des Sicherheitsreports des Allensbach-Instituts fühlt sich fast die Hälfte der Bevölkerung persönlich davon bedroht, dass Deutschland wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in eine militärische Auseinandersetzung verwickelt werden könnte. Noch mehr als vor Russlands Krieg fürchten sich die Deutschen aber vor steigenden Preisen. Zum Artikel