Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Morgen in Kiew den Sophienplatz mit zerstörten russischen Panzern, die hier ausgestellt werden

Von Georg Ismar, Berlin

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist in die Ukraine gereist. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow twitterte am Dienstag ein Foto von sich mit Pistorius, beiden hielten ein Bild eines Leopard-Kampfpanzers in der Hand. "Der erste Leopard-2 ist in Kiew angekommen" schrieb Resnikow dazu.

Pistorius war es wichtig, gleich zu Beginn seiner Amtszeit in das Kriegsgebiet zu reisen, das hatte er schon direkt nach Amtsantritt angekündigt. Der Aufenthalt war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Der Verteidigungsminister hatte eine wichtige Ankündigung im Gepäck. Die Ukraine soll neben rund 60 Leopard-2-Kampfpanzern nach Angaben von Pistorius von einer Gruppe mehrerer europäischer Länder auch mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 erhalten. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone damit ausgestattet werden, sagte der SPD-Politiker laut dpa beim Besuch in Kiew.

Vergangene Woche hatte die Bundesregierung grünes Licht auch für Leopard-1-Lieferungen aus Industriebeständen gegeben. Pistorius' Besuch fällt in eine Phase, in der die Regierung in Kiew von einigen Turbulenzen erschüttert wird. So hieß es zunächst, sein Amtskollege Resnikow solle nach Korruptionsvorwürfen abgelöst und vom Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, ersetzt werden, dann hieß es, eine Kabinettsumbildung stehe noch nicht an.

Pistorius hat in den ersten Wochen als Nachfolger der zurückgetretenen Christine Lambrecht einen Eindruck von der Komplexität der Herausforderungen gewinnen können. Die geplante Leopard-2-Kampfpanzerkoalition kommt nicht richtig in Gang, er persönlich telefonierte in der Sache viel herum. Ziel ist es, zwei ukrainische Bataillone mit je 31 Leopard-Panzern zu bestücken.

Die Ausbildung soll bald beginnen, auch für die ebenfalls geplanten Lieferungen des Schützenpanzers Marder müssen hunderte Ukrainer in Deutschland ausgebildet werden. Zudem soll in der Slowakei ein Wartungs-Zentrum für westliche Waffen und Panzer entstehen, aber auch das verzögert sich wegen Detailfragen bisher.

Verteidigungsexperten fürchten zudem, dass andere europäische Staaten vor allem alte Leopard-2-Panzer des Typs A4 liefern wollen, für den aber die Ersatzteilversorgung schwierig ist, da er nicht mehr produziert wird. Vor allem mangelt es der Ukraine zunehmend an Munition - und die Verluste im Osten des Landes sind enorm.