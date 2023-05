Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Ampel-Regierung hat bisher 1710 neue Beamtenstellen geschaffen. Die Zahl der Angestellten überschreitet erstmals die Marke von 30 000. Neben dem neu geschaffenen Bauministerium verzeichnet vor allem das Wirtschaftsministerium besonders viel - und teuren - Zuwachs. Denn viele der Stellen sind hochbesoldete Beamtenposten, die Steuerzahler viel Geld kosten. Die Opposition kritisiert den Personalaufbau. Die Ampel lasse die Effizienz vermissen, die diesen rechtfertigen würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Im US-Schuldenstreit soll sich eine baldige Einigung abzeichnen. Die Unterhändler der Demokraten und Republikaner hätten mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen, berichtete die New York Times unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Einige Details seien aber noch offen. Der Zeitung zufolge soll die Schuldenobergrenze für zwei Jahre angehoben werden. Ausgaben für alle Bereiche außer Militär und Veteranen sollen demnach in diesem Zeitraum begrenzt werden. Zum Artikel

USA: 18 Jahre Haft für rechten Kapitol-Stürmer. Vor mehr als zwei Jahren hat ein rechter Mob das Kapitol in Washington D.C. gestürmt. Der Extremist Stewart Rhodes von den "Oath Keepers" war bereits im November der aufrührerischen Verschwörung für schuldig befunden worden. Am Donnerstag legte ein Gericht in der US-Hauptstadt das Strafmaß fest. Es ist die höchste Strafe, die wegen des Angriffs auf den Sitz des Parlaments bislang verhängt wurde, wie US-Medien berichten. Zum Artikel

Einwanderung in Großbritannien so hoch wie nie zuvor. Nach dem Brexit hatte die britische Regierung angekündigt, die Zuwanderung stark zu beschränken. Doch passiert ist das glatte Gegenteil. Kurz vor dem Referendum von 2016 wurde bekannt, dass unter dem Strich gut 330 000 Menschen in einem Jahr in Großbritannien eingewandert waren. Im vergangenen Jahr wanderten etwa 600 000 Menschen mehr ein, als das Land verließen. Für Premier Rishi Sunak von der Konservativen Partei bedeuten diese Zahlen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Zum Artikel (SZ Plus)

Wagner-Truppen ziehen aus Bachmut ab - Kiew bestätigt. Der Chef der Söldnertruppe, Jewgenij Prigoschin, kündigt an, die Stadt komplett den regulären russischen Streitkräften übergeben zu wollen. Das ukrainische Militär bestätigt, dass sich die Kämpfer bereits aus den Gebieten am Stadtrand zurückgezogen hätten. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert seine Armee angesichts der Befreiung 106 Kriegsgefangener aus Bachmut dazu auf, selbst mehr Gefangene zu nehmen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Deutschland im Halbfinale der Eishockey-WM .Die Nationalmannschaft um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt ihr Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Riga mit 3:1 gegen die Schweiz. "Wir haben alles reingeworfen und als Team richtig gut verteidigt", sagte Kapitän Moritz Müller. Gegen die USA geht es nun am Samstag um die erste WM-Medaille seit 70 Jahren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen