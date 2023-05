Manche Kriege sind die Fortsetzung früherer Kriege, an einem anderen Ort, mit anderen Mitteln, aber denselben Zielen. Der Tschetschene Ruslan sagt: „Wir kämpfen in der Ukraine für unsere Freiheit. Je stärker Russland geschwächt wird, desto größer sind die Chancen, dass Tschetschenien seine Unabhängigkeit gewinnt.“ So führt der Kaukasier in den Schützengräben an der tellerflachen ostukrainischen Donbass-Front einen Kampf fort, der 1994 in den Bergen des Kaukasus begann und 2009 mit der Niederlage der Rebellen gegen die russische Armee endete. „Hätte die westliche Welt uns Tschetschenen gegen Moskau unterstützt“, behauptet Ruslan, „wäre es zum Ukraine-Krieg nie gekommen.“

Der Kampf des Tschetschenen Ruslan in einem fremden Land ist die Saat, die der Kreml in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren im Kaukasus gesät hat. Sie geht jetzt in der Ukraine erneut auf. Ruslan ist auf Front-Urlaub. Er sitzt mit Roman, einem anderen Kämpfer seiner tschetschenischen Einheit, in einem Restaurant in Kiew, löffelt Suppe, trinkt Tee. Ruslan beschreibt den Kampf seines „Dschochar-Dudajew-Bataillons“ so: „Wir gehen hinter die russischen Linien. Wir klären auf, betreiben Sabotage, steuern Kamikaze-Drohnen, setzen Scharfschützen ein.“

Im zivilen Leben heißen sie eigentlich anders, der 35-jährige Ruslan und der 23-jährige Roman, ein Kommandeur der „Adam Group“ des Bataillons.