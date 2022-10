Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Vestager warnt vor dauerhaften Energie-Beihilfen für die Industrie. "Steuerzahler können nicht ewig die Rechnung der Industrie übernehmen", sagt die für Subventionskontrolle zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission. Wichtig seien Investitionen in grüne Energien und ins Stromnetz. "Ohne sie wird die Krise länger dauern." In den vergangenen Jahrzehnten habe sich Europa abhängig von billigen Rohstoff- und Energie-Einfuhren gemacht und leide nun unter höheren Preisen. Deshalb brauche man ein neues Wirtschaftsmodell. Zum Interview (SZ Plus)

Böhmermann veröffentlicht offenbar NSU-Akten. Eigentlich sollten die Unterlagen aus Hessen noch viele Jahre unter Verschluss bleiben, nun werden sie von "ZDF Magazin Royale" und "Frag den Staat" geleakt. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf. Auf viele offene Fragen zum NSU gebe es darin allergings keine Antworten. Um die Quellen zu schützen, seien die Akten komplett abgetippt und ein neues Dokument erstellt worden, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen. Zum Artikel

Söder attestiert Ampel im Bund historisch schlechte Regierungsarbeit. "Eine der schwächsten Regierungen, die wir je gehabt haben:" In seiner Parteitagsrede attackiert der CSU-Chef die Ampelkoalition in Berlin scharf und fordert mehr oder weniger direkt die Abberufung von Wirtschaftsminister Habeck. Der sei überfordert und nicht krisenfest. Bundeskanzler Scholz solle über eine "Kabinettsumbildung" nachdenken. An diesem Samstag wird CDU-Chef Merz zu den Delegierten der Schwesterpartei sprechen. Zum Artikel

Eindringling hatte es auf Nancy Pelosi abgesehen. Ein Mann bricht in das Haus der bekannten US-Demokratin in San Francisco ein und sucht nach ihr. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist Ziel einer beispiellosen Hetzkampagne. Als der Angreifer die Politikerin nicht antrifft, greift er ihren Ehemann mit einem Hammer an. Der 82-Jährige wird wegen eines Schädelbruchs und Verletzungen am rechten Arm und Händen operiert. Zum Artikel

Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Mit Liedern wie "Great Balls of Fire" oder "Whole Lotta Shakin' Goin' On" schrieb er Musikgeschichte, mit seinem exzessiven Lebensstil sorgte er für Skandale. Nun ist Lewis mit 87 Jahren in Mississippi gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Füllkrug köpft Bremen spät zum Sieg. In der Nachspielzeit trifft der Stürmer aus 15 Metern per Kopf zum 1:0 gegen Hertha BSC. Die Fans von Werder Bremen könnten bald vor einem Dilemma stehen. Viele lehnen die WM in Katar ab - aber was, wenn ihr Herzensmann dort mitspielen sollte? Mit seinem neunten Saisontor rückt eine Nominierung für die Nationalmannschaft näher. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: