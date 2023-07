Nachrichten am 30. Juli 2023

Ein Bürogebäude in Moskau ist bei Drohnenangriffen schwer beschädigt worden.

Von Martin Tofern

Moskaus Innenstadt erneut Ziel von Drohnenangriffen. Bilder und Videos zeigen Explosionen in Hochhäusern, mehrere Stockwerke scheinen verwüstet zu sein. Die russische Regierung meldet auch Attacken auf der Krim. Im Süden der Ukraine nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Zum Artikel

AfD will mit EU-feindlichem Kurs punkten. Die rechte Partei wählt Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten für die Europawahl. Er will die Europäische Union in einen "Bund der Vaterländer" umwandeln. Der Thüringer Landeschef Björn Höcke sagt: "Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann." Zum Artikel

Abschleppen des Frachters "Freemantle Highway" hat begonnen. Zunächst behinderte Wind und Rauch eine Verlegung des brennenden Schiffs vor der niederländischen Küste. Doch am späten Nachmittag besserte sich die Situation. Zum Artikel

Auslandstimmen verkomplizieren Koalitionsbildung in Spanien abermals. Nach deren Auszählung vergrößert die konservative Volkspartei ihren Vorsprung vor den bisher regierenden Sozialisten. Für Ministerpräsident Sanchez wird es jetzt noch schwieriger, eine Mehrheit im Parlament zu finden. Zum Artikel

Trump scheitert mit Klage gegen CNN. Weil der Sender ihn angeblich mit Hitler verglichen hatte, forderte der Ex-Präsident 475 Millionen Dollar. Der Richter nannte die Äußerungen "abstoßend, aber nicht verleumderisch". Zum Artikel

Niederlage bei Fußball-WM: Kolumbien schockt Deutschland in der Nachspielzeit. Im zweiten Gruppenspiel rechnet das deutsche Nationalteam schon mit einem Remis - doch Sekunden vor dem Schlusspfiff schlägt Kolumbien erneut zu. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Frauen in der Einzelkritik (SZ Plus)

