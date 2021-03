SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Nachrichten kompakt

Sarkozy zu Haftstrafe verurteilt. Frankreichs früherer Präsident wird wegen Bestechung eines Richters und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Davon werden zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der 66-Jährige muss voraussichtlich nicht ins Gefängnis, weil die Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung abgebüßt werden kann. Zum Artikel

Aung San Suu Kyi in Myanmar erneut vor Gericht. Die vom Militär abgesetzte Regierungschefin soll unter anderem wegen Anstiftung zum Aufruhr belangt werden. Bei einer Video-Anhörung wirkt die Friedensnobelpreisträgerin, als sei sie bei guter Gesundheit, sagt ihr Anwalt. Zum Artikel

Facebook kooperiert mit deutschen Verlagen. Von Mai an wird es auch im deutschen Facebook einen "News"-Bereich geben. Hintergrund ist ein Streit um Werbeumsätze des Konzerns und die Frage, inwieweit er auf Kosten von Medien Geld verdient. Zum Artikel

Bielefeld trennt sich von Trainer Neuhaus. Der Bundesliga-Aufsteiger hat in den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt geholt und reagiert auf die sportliche Krise. Ein Kandidat für die Nachfolge soll Frank Kramer sein. Zum Artikel

Selina Jörg verteidigt WM-Titel im Parallel-Riesenslalom. Die deutsche Snowboarderin fährt erneut zu Gold. Im slowenischen Rogla gewinnt die 33-Jährige das Finale gegen die Russin Sofia Nadirschina und wiederholt ihren Triumph von 2019. Bronze geht an die Österreicherin Julia Dujmovits. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

NRW startet am 8. März mit Impfungen in Kitas und Schulen. Innenminister Stamp spricht wegen der Immunisierung von Erziehern und Lehrern von einem Befreiungsschlag für Beschäftigte und Familien. Auch Polizisten sollen von der kommenden Woche an geimpft werden. Zum Artikel

Bayern, Sachsen und Thüringen geben Impfstoff an Tschechien ab. Die drei Bundesländer liefern 15 000 Dosen in das Nachbarland, damit dort insbesondere Grenzpendler immunisiert werden. Zum Artikel

SPD, FDP, Grüne und Linke kritisieren Spahn heftig. Ein Abendessen mit Parteispendern mitten in der Pandemie bringt die Opposition und den eigenen Koalitionspartner gegen den Gesundheitsminister auf. Kanzlerin Merkel steht trotzdem zu Spahn. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Das hat heute viele Interessiert

Trump will Republikaner weiter führen. Bei seinem ersten Auftritt seit dem 20. Januar ergeht sich der Ex-Präsident in minutenlangen Falschbehauptungen über seine Wahlniederlage. Scharf kritisiert er seinen Nachfolger - und stellt seine Rückkehr in Aussicht. Zum Artikel

Das sind die Gewinner der Golden Globes. Von Standorten in aller Welt werden die Nominierten zugeschaltet. "The Crown" und "Nomadland" erhalten gleich mehrere Auszeichnungen. Und ein Globe wird posthum verliehen. Zum Artikel

"Ich kann Szenen heißer, mutiger, tiefer machen". Julia Effertz ist eine der wenigen deutschen Intimkoordinatorinnen. Ein Gespräch über das Machtgefälle am Filmset und gute Sexszenen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Die Macht der Mähne. Friseure dürfen wieder öffnen. Endlich! Während der Schneidepause sind Haare nicht nur in Zentimetern gewachsen, sondern auch in ihrer Bedeutung. Zum Artikel (SZ Plus)