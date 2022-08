Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Führende US-Politikerin Pelosi in Taiwan gelandet. Spekulationen über einen möglichen Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses haben schon im Vorfeld zu starken Spannungen zwischen den USA und China geführt. Taiwans Militär hat seine Kampfbereitschaft erhöht. Zum Artikel

Obama lobt Biden für Tötung des Al-Qaida-Chefs al-Zawahiri. Der Einsatz beweise, dass es möglich sei, "Terrorismus auszurotten, ohne mit Afghanistan im Krieg zu sein", sagt der ehemalige US-Präsident. Republikaner begrüßen die Tötung des Terroristen ebenfalls - stellen aber auch die Frage, warum er sich ausgerechnet in Afghanistan verstecken konnte. Die Rede ist vom "völligen Versagen der Politik der Biden-Regierung dort". Zum Artikel

Spanien kann keine "Leopard-2"-Panzer in die Ukraine liefern. Die spanische Verteidigungsministerin hält die Panzer aus deutscher Produktion für nicht einsatzfähig. Die Ukraine meldet schwere Kämpfe im Gebiet um Bachmut. Kiew bezichtigt Russland wegen indirekter Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen des "nuklearen Terrorismus". Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Mit Blick auf Krieg in der Ukraine: Baerbock betont Stärke des transatlantischen Verhältnisses

Experten rechnen mit "kurzfristig" steigenden Emissionen wegen Gas-Krise. Hohe Strompreise, knappes Gas: Vermehrt kommen auch in Deutschland Kohlekraftwerke zum Einsatz. Dadurch wird die deutsche Klimabilanz zusätzlich belastet. Nach Schätzungen dürften die klimaschädlichen Emissionen hierzulande allein im ersten Halbjahr um zehn Millionen Tonnen gestiegen sein. Zum Artikel

Meinung: Bayern ist bei der Energiewende nicht blöder als andere (SZ Plus)

Erster Stimmungstest zum Abtreibungsrecht in den USA. Was die Mehrheit in den Vereinigten Staaten von der gegenwärtigen konservativen Abtreibungspolitik hält, ist unklar. Nun findet eine erste Volksabstimmung in Kansas, "America's Heartland", statt. Das Ergebnis könnte Signalwirkung für das ganze Land haben. Zum Artikel

EXKLUSIV Katholische Institutionen als Vermieter: Wie die Kirche Milliarden Euro in Immobilien anlegt. Seit fast 50 Jahren investiert die katholische Kirche in teure Gewerbeimmobilien - in München etwa in einer Fußgängerzone. Damit will sie auch in Zeiten sinkender Steuereinnahmen ihre Ausgaben finanzieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele Leser interessiert

Kernkraft in Bayern: Zweifel an Gutachten zum Weiterbetrieb von Isar 2 werden lauter. Der TÜV wehrt sich gegen den Vorwurf, die Stellungnahme zur Laufzeitverlängerung des Atomkraftwerks sei eine Gefälligkeitsarbeit. Die Bundesregierung bezweifelt, dass es sich überhaupt um ein Gutachten handelt. Zum Artikel

Daunen drücken. Die Welt wundert sich über die 80x80-Kissen in deutschen Betten. Führt unser Sonderweg zur germanischen Verspanntheit? Zum Artikel

Bayreuther Festspiele: Der Sturz. Bei der Premiere des Wagner-Klassikers "Walküre" verletzt sich der "Wotan"-Sänger Tomasz Konieczny und muss ausgewechselt werden. Dann ereignet sich ein Wunder. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Zuerst sollte man das Bett platzieren." Wer von den Eltern auszieht, hat selten viel Geld und Platz. Innenarchitektin Natalia Krysta erklärt, mit welchen Tricks man kleine Räume größer macht, wie man zusätzlichen Stauraum schafft und für welche Möbel man etwas mehr ausgeben sollte. Zum Artikel (SZ Plus)