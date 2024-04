Krieg in der Ukraine

Scholz rügt Putin in Lobesrede auf Kant. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine widerspreche allem, wofür der vor 300 Jahren geborene Philosoph stehe, sagt Scholz. Er prangert den Vernichtungswillen des russischen Präsidenten und die Moskauer Versuche an, den Begründer der deutschen Aufklärung für sich zu vereinnahmen. Es sei Kant "ganz sicher" nicht um nationale Interessen gegangen, sondern um "individuelles Selbstdenken" sowie Würde, Autonomie und Freiheit jedes und jeder Einzelnen. All dies aber werde in Putins Autokratie erstickt. Zum Artikel (SZ Plus)