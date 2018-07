25. Juli 2018, 07:45 Uhr SZ Espresso Macron zu Prügel-Affäre, Fleisch-Kennzeichnung bei Aldi, Flughafen Hannover wieder startklar

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Macron übernimmt Verantwortung für schlagenden Ex-Leibwächter. In der Benalla-Affäre hat der französische Staatschef nun offenbar doch Stellung bezogen - jedoch nur gegenüber Abgeordneten seiner Partei.

Aldi führt Fleisch-Kennzeichnung ein. Ab August sollen die Kunden erkennen können, wie das Tier gehalten wurde. Dann nutzen alle deutschen Discounter ähnliche Labels - und gehen sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Von Michael Kläsgen

Flughafen Hannover wieder startklar. Der Flugbetrieb in Hannover kann am Mittwochmorgen wieder aufgenommen werden. Wegen Hitzeschäden auf einer Startbahn war der Flughafen stundenlang gesperrt

Ivanka Trump gibt ihre Modemarke auf. Sie wolle sich künftig auf ihre Arbeit im Weißen Haus konzentrieren, sagt die Tochter des US-Präsidenten. Kritiker hatten ihr vorgeworfen, Politik und geschäftliche Interessen zu vermischen. Zum Text

Was wichtig wird

Juncker reist zu Trump nach Washington. Im Handelsstreit mit den USA hat EU-Kommissionschef Juncker den erhofften Termin bei US-Präsident Trump bekommen. Schwerpunkt der Gespräche soll die Frage sein, wie sich die transatlantischen Handelsbeziehungen und die wirtschaftliche Partnerschaft verbessern lassen. Um den Handelsstreit dürfte es auch beim jährlichen Treffen der Brics-Staaten gehen. Ein neuer Anlauf in Sachen Freihandel lohnt sich, kommentiert Nikolaus Piper.

EuGH entscheidet über juristische Einstufung von Gentechnik. Der Europäische Gerichtshof soll klären, ob die Genschere Crispr-Cas "Gentechnik" ist. Dann müssten Lebensmittel, die damit gezüchtet wurden, entsprechend gekennzeichnet werden. Falls die Richter das anders sehen, könnte das den neuen Gentechniken in Deutschland zum Durchbruch verhelfen, schreibt Kathrin Zinkant.

EuGH-Urteil zu Rechtsstaatlichkeit in Polen. Drei mutmaßliche Drogenkriminelle wehren sich in Irland gegen die Auslieferung nach Polen mit der Begründung, sie hätten dort wegen der jüngsten Justizreformen kein faires Verfahren zu erwarten. Der irische High Court hat den Europäischen Gerichtshof in einem Eilverfahren um Rat gebeten.

Vietnamese in Berlin entführt - Urteil gegen mutmaßlichen Helfer. Der 47 Jahre alte Mann hat gestanden, das Entführungs-Auto in Prag gemietet, es nach Berlin gebracht und später wieder zurückgefahren zu haben. Eigenen Angaben zufolge wusste er von den Plänen. Wegen des Geständnisses hat das Gericht eine mildere Strafe in Aussicht gestellt.

Frühstücksflocke

Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto von vermisstem Pudel. Weil eine Seniorin ihren Hund vermisst, hat sich im Schwarzwald die Polizei eingeschaltet. Die Behörden veröffentlichten ein Foto von Pudel Timmi mit der Bitte um Hinweise. Dessen 82 Jahre altes Frauchen hatte den Hund mit den braunen Locken seit dem Wochenende vergeblich gesucht und sich an die Polizei gewandt. Timmi war erst zwei Tage vor seinem Verschwinden bei der Seniorin in Baiersbronn eingezogen. Der Rüde sollte ihr Trost spenden. Sein Vorgänger war erst kürzlich verstorben. Zur Suchmeldung der Polizei.