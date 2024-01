USA greifen erneut Huthi in Jemen an. Ziel des Angriffs in der Nacht zum Samstag sei eine Radaranlage der Miliz gewesen, teilt das US-Militär mit. In der Nacht zum Freitag hatten die USA und Großbritannien mit der Unterstützung Verbündeter bereits einen umfassenden Militärschlag gegen die Huthi ausgeführt - als Reaktion auf die wiederholten Angriffe der islamistischen Gruppierung auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer. Zum Artikel

Exklusiv. Steinmeier kritisiert Bundesregierung. Der Bundespräsident geht mit der Ampelkoalition hart ins Gericht. "Wenn die Glaubwürdigkeit einer Regierung sinkt, hängt das auch damit zusammen, dass Entscheidungen nicht ausreichend kommuniziert oder akzeptiert worden sind oder von internem Streit, der nach außen dringt, überlagert werden." Steinmeier missfällt auch der Umgang mit der Landwirtschaft: "Sprachlosigkeit zwischen der Bundesregierung und den Bauern schadet allen Beteiligten." Von vorschnellen Neuwahlen hält er wenig, einem AfD-Verbotsverfahren steht er skeptisch gegenüber. Zum Interview (SZ Plus)

Exklusiv. Studie stellt Wissings Straßenpläne infrage. Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Untersuchung geht davon aus, dass der Verkehr in Deutschland bis 2051 um etwa 22 Prozent sinkt. Forscher im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums waren dagegen im März zu dem Schluss gekommen, dass er in dieser Zeit um sieben Prozent wächst. Der Umweltverband hinterfragt angesichts dessen, ob der vom Bundesverkehrsminister vorangetriebene Autobahnausbau überhaupt nötig ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Thüringen startet in sein Wahljahr. CDU-Landeschef Voigt hat ein klares Anti-AfD-Motto ausgerufen: "Wir oder Höcke". Die erste Bewährungsprobe steht bereits an diesem Sonntag an, wenn im Saale-Orla-Kreis ein neuer Landrat gewählt wird - hier möchte die AfD den Christdemokraten den Posten abnehmen. Ende Mai folgen die landesweiten Kommunalwahlen, im Juni die Europawahl und am 1. September die Landtagswahl. Seit Monaten führt die AfD die Umfragen mit zweistelligem Vorsprung an. Zum Artikel

FC Bayern schlägt Hoffenheim mit 3:0. Das Ergebnis fällt deutlich aus, zwischenzeitlich muss Bayern-Torwart Neuer die Führung retten. Jamal Musiala trifft doppelt, Harry Kane macht sein 22. Saisontor. Zum Artikel

Julian Köster überrascht bei der Handball-EM. "Ein unfassbarer Spieler": Manchmal ist es schwer zu glauben, was der gerade mal 23-Jährige alles kann. Er gehört zu den prägenden Mitgliedern der Nationalmannschaft, die mit einem 27:14-Erfolg über die Schweiz ins Heim-Turnier gestartet ist. Am Sonntag trifft sie im zweiten Gruppenspiel auf Nordmazedonien. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: