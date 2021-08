Von Juri Auel

Die News zum Coronavirus

Spahn erwägt Angebot für Auffrischimpfung an alle. "Eine Booster-Impfung ist von den Zulassungen gedeckt, sie verstärkt und verlängert den Impfschutz", sagt der Gesundheitsminister. Die Inzidenz steigt auf 48,8. Zum Artikel

Warum in Europa unterschiedlich schnell geimpft wird. 97 Prozent auf Malta, 21 Prozent in Bulgarien: Die Impfquoten innerhalb der EU unterscheiden sich enorm. Und das, obwohl mittlerweile genügend Vakzin vorhanden ist. In einigen Ländern schüren Kirchenvertreter Impfskepsis, andere haben besonders stark unter Lieferausfällen von Astra Zeneca gelitten. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist

Laschet befürwortet Gespräche mit Taliban, um Menschen zu helfen. "Den Dialog mit den Taliban zu verweigern, würde den Menschen nicht helfen", sagt der Kanzlerkandidat der Union. Der Nato zufolge sind seit Sonntag mehr als 18 000 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden. Zum Artikel

Den Taliban könnte das Geld ausgehen. Afghanistan wurde bisher zum größten Teil mit Entwicklungshilfe am Leben gehalten. Nun frieren die Geberstaaten Vermögen ein. Nach Angaben des geflohenen afghanischen Zentralbankchefs Ajmal Ahmady hat Kabul Devisenreserven in Höhe von neun Milliarden Dollar. Davon liegen sieben Milliarden Dollar in den Tresoren der US-Notenbank in New York, der Rest bei anderen internationalen Banken. Die Summe, auf die die Taliban zugreifen können, beträgt nicht mehr als 18 Millionen Dollar. Zum Artikel (SZ Plus)

NSU-Prozess: Wie die anderen Verurteilten heute zur rechtsextremen Szene stehen. Im Gegensatz zu Beate Zschäpe sind ihre früheren Mitangeklagten inzwischen alle auf freiem Fuß. Ein Überblick. Zum Artikel

Conference-League: Union gewinnt 4:0 in Finnland. Beim ersten internationalen Auftritt seit 20 Jahren machen die Berliner gegen Kuopio PS schon nach einer guten halben Stunde alles klar. Taiwo Awoniyi erzielt zwei Tore, auch Kruse und Voglsammer treffen. Vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag sind die Eisernen schon fast für die Gruppenphase qualifiziert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Volles Risiko Landleben. In einem spanischen Urlaubsort meckern Touristen über Kuhfladen und Hahnenschreie - die Stadtverwaltung reagiert mit einer humorvollen Plakatkampagne. Zum Artikel