Präsidentschaftswahl in Russland beginnt. Vom 15. bis 17. März sind die Wahllokale geöffnet und Russlands Bürger dürfen abstimmen. Das Ergebnis steht allerdings schon fest, Machthaber Putin möchte sich mit einem hohen Ergebnis im Amt bestätigen lassen. Eine echte Opposition gibt es nicht, die hat er zuvor aus dem Weg räumen lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Geheimdienstgremium warnt vor Operationen von Russland gegen Deutschland. Das Parlamentarische Kontrollgremium fordert von der Regierung besseren Schutz vor Moskaus Aktivitäten. Deutschland stehe "im Mittelpunkt russischer Einflussoperationen", Russland betreibe hierzulande nicht nur Spionage. Es gehe um Wahlbeeinflussung, Förderung von Migration und finanzielle Unterstützung von extremistischen Gruppen. Auch vor Mordanschlägen schrecke Moskau nicht zurück. Die Warnung ist insofern besonders, als aus dem Gremium in der Regel nichts an die Öffentlichkeit dringt. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Macron schließt westliche Bodentruppen in der Ukraine erneut nicht aus

Offenbar Tote und Verletzte bei Ausgabe von Hilfsgütern in Gaza. Berichten zufolge werden am Donnerstag mindestens 20 Menschen getötet und 150 verletzt, als sie in Gaza auf Lebensmittel warten. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen beschuldigt Israel, verantwortlich zu sein. Das israelische Militär weist die Vorwürfe zurück. Alle Entwicklungen im Liveblog

Exklusiv. Nur noch vier Interessenten im Rennen um Galeria Karstadt Kaufhof. Bei der insolventen Warenhauskette scheint der drohende Stellenabbau immer konkreter zu werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Unternehmenskreisen sind von ursprünglich sechs noch vier ernsthafte Übernahmeinteressenten im Bieterrennen. Demnach wollen alle vier Interessenten jedoch lediglich etwa 60 der momentan noch 92 Filialen übernehmen. Das wäre ein weiterer Schlag für die Warenhauskette. Zum Artikel (SZ Plus)

Stromlobbyistin Wolff greift Industrielobby an. In der deutschen Wirtschaft regt sich Widerstand gegen die großen Industrieverbände. "Ich habe zunehmend den Eindruck, dass Teile der deutschen Industrie den Standort schlechter reden, als er ist", sagt Marie-Luise Wolff, Präsidentin des mächtigen Energieverbands BDEW, der SZ. Zuletzt hatte sich etwa der Industrieverband BDI wegen hoher Energiepreise beklagt. Wolff nennt Forderungen nach einem gesicherten Strompreis für die Industrie "grotesk". Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv. Wegen Bombenangriff in Syrien: Ehepaar aus Kiel erstattet Anzeige gegen Türkei. Vor viereinhalb Jahren wird Konstantin Gedig in Nordsyrien getötet. Er hatte dort mit den kurdischen Milizen gegen den "Islamischen Staat" gekämpft. Getroffen wurde er jedoch von einer türkischen Bombe, bei einem völkerrechtswidrigen Angriff. Nun zeigen die Eltern den Nato-Partner bei der zuständigen Generalbundesanwaltschaft an. Ihr Ziel ist es, Druck auf den türkischen Staat auszuüben, und endlich Informationen über den Verbleib der Leiche ihres Sohnes zu bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

