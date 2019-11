In der Stadt Gap im Südosten Frankreichs trauern Bewohner und Armeeangehörige um die verstorbenen Soldaten in Mali.

Nachdem Tod 13 französischer Soldaten bei einem Kampfeinsatz in Mali bereitet Paris eine nationale Gedenkfeier vor. Erst am 11. November hatte Präsident Emmanuel Macron ein neues Denkmal errichten lassen, für Soldaten, die für Frankreich in Auslandseinsätzen fallen. Ihm seien die "menschlichen und familiären Konsequenzen" bewusst, die "die Entscheidung einzugreifen" mit sich bringen könne, sagte Macron. Er lebe mit "dieser Tragik".

Genau zwei Wochen später, am 25. November, kollidieren zwei Kampfhubschrauber bei einem Einsatz gegen den Terrorismus in Mali, keiner der 13 Insassen überlebt - die Tragik, von der Macron sprach, wird greifbar. Und sie wirft die Frage auf, unter welchen Bedingungen französische Soldaten bei Einsätzen kämpfen.

Seit 2013 sind französische Truppen in Mali stationiert, seit August 2014 läuft die Operation Barkhane, für die jene 13 gefallenen Soldaten im Einsatz waren. Ziel der Operation, die etwa 4500 Soldaten umfasst, ist die Bekämpfung islamistischer Terrororganisationen in Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad.

41 französische Soldaten sind seit 2013 gefallen. Verteidigungsministerin Françoise Parly betont, dass "dies nicht die Stunde ist, sich Fragen über die Berechtigung dieser Operation" zu stellen. Und Le Monde zitiert aus dem Umfeld des Präsidenten, man dürfe dieses "tragische Ereignis nicht als etwas betrachten, das die Basis unserer Arbeit in Sahel verändert". Doch die größte Pariser Tageszeitung Le Parisien titelt: "Die europäische Unterstützung lässt auf sich warten". Die Macron-Vertraute und EU-Abgeordnete Nathalie Loiseau stellt zwar klar, dass die französische Armee "weit davon entfernt sei, alleine zu operieren". Doch sie nutzt den Anlass, um sich erneut für Macrons vielfach vorgetragene Forderung nach einer europäischen Armee stark zu machen. "Wir brauchen ein Europa, das stärker ist und sich besser verteidigen kann", so Loiseau zum Parisien.

Eine Aufforderung, die immer auch als Botschaft an Berlin gelesen werden sollte. Muss Deutschland mehr tun? Und wenn ja: was genau? Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Debatte eröffnet. Anfang November sagte sie im Interview mit dieser Zeitung: "Die Sicherheit in der Sahelzone ist Teil unserer eigenen Sicherheit." Aber Teil der Wahrheit sei, dass im Moment "die Freunde aus Frankreich" die Hauptlast tragen.

Für Kramp-Karrenbauer ist es nur eine Frage der Zeit, bis aus Paris konkrete Anfragen kommen, was Deutschland über sein bisheriges Engagement hinaus liefern könne. Das Beispiel Frankreich mit seinen vielen Opfern zeigt auf, worauf sich Deutschland dann womöglich einlassen müsste. Mali gilt in Berlin jetzt schon als gefährlicher Einsatz. Von derart hohen Verlusten wie Frankreich blieb Deutschland bislang verschont. Bislang kamen zwei Tiger-Hubschrauberpiloten ums Leben, allerdings wegen eines technisches Defektes.