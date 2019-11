Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird von zwei Kommandeuren in einer Kaserne in Saarlouis begrüßt.

BerlinDie Bundeswehr hat sich am Mittwoch für das Foto einer Wehrmachtsuniform auf ihrem offiziellen Instagram-Account entschuldigt. Ein Sprecher bezeichnete es als einen "inakzeptablen Fehler", dass das Bild am Dienstag vom Social-Media-Team der Redaktion der Bundeswehr veröffentlicht worden war.

Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen "ärgerlichen Fall von Gedankenlosigkeit", die Verantwortlichen hätten sich entschuldigt. Ein politischer Hintergrund könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. Als Konsequenz soll nun das Personal, das offiziell für die Bundeswehr in sozialen Netzwerken postet, besser geschult werden. Auch sollen die Inhalte künftig stärker kontrolliert werden, bevor sie veröffentlicht werden.

An der Uniform, die das Foto zeigt, sind unter anderem Hakenkreuze zu sehen. Dazu schrieb die Bundeswehr: "Auch Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der Haute Couture." Zudem blinkt der Schriftzug "retro" auf dem Bild. Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet und das inzwischen gelöschte Foto als Screenshot gezeigt.

Der Bundeswehr-Sprecher führt aus, dass es sich um eine Film-Uniform aus "Operation Walküre" handle, die im Militärhistorischen Museum in Dresden als Teil der Ausstellung über den deutschen Widerstand gegen Hitler zu sehen ist. Das Foto davon sei fälschlicherweise einer Story zum Einfluss von Uniformen auf die Mode zugeordnet worden; die Kommentierung eigentlich für ein anderes Bild gedacht gewesen. Dem Sprecher zufolge galt bisher schon, dass mindestens zwei Leute die Inhalte prüfen, bevor sie veröffentlicht werden.

Der Vorfall fällt zusammen mit dem Start der neuen Kommunikationsoffensive des Ministeriums. Unter Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als neuer Ministerin hat die Truppe ihre Aktivitäten im Netz ausgeweitet, das Führungspersonal ermuntert, stärker in den sozialen Netzwerken in Erscheinung zu treten und den Soldaten bedeutet, dass es ausdrücklich erwünscht ist, wenn sie in den sozialen Medien aus ihrem Alltag berichten. Eine neue Richtlinie gibt Tipps zum verantwortungsvollen Umgang. Die neue Offenheit soll helfen, das Ansehen der Bundeswehr zu steigern. Im konkreten Fall sei das misslungen, stellte der Sprecher am Mittwoch fest. Dies habe Ministerin Kramp-Karrenbauer auch so gesehen.