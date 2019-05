6. Mai 2019, 14:55 Uhr US-Militär im Nahen Osten Washingtons Botschaft an Teheran

Mit einer militärischen Machtdemonstration wollen die USA den Druck auf Iran erhöhen.

Trump-Sicherheitsberater Bolton kündigt an, dass ein Flugzeugträger und Langstreckenbomber in den Nahen Osten verlegt werden sollen.

Die Ankündigung kommt in einer Phase wachsender Spannungen zwischen Iran und den USA.

Die USA haben angekündigt, den Flugzeugträger USS Lincoln samt Begleitgruppe sowie Langstreckenbomber in den Nahen Osten zu verlegen. In einer Erklärung des Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, heißt es, dies geschehe als Reaktion auf "eine Reihe eskalierender Anzeichen und Warnungen" und solle Iran die "unmissverständliche Botschaft" senden, dass jeder Angriff auf US-Interessen oder Alliierte mit unerbittlicher Gewalt beantwortet werde. Die USA strebten keinen Krieg mit Iran an, aber seien bereit, jederzeit auf Angriffe zu reagieren, ob sie von iranisch kontrollierten Gruppen wie der Hisbollah ausgingen, von den Revolutionsgarden oder dem regulären iranischen Militär.

Weder Bolton noch Außenminister Mike Pompeo gingen näher darauf ein, ob oder welche Hinweise den USA auf mögliche Militäroperationen Irans vorliegen. Allerdings hatten in jüngerer Zeit sowohl der Marine-Chef der Revolutionsgarden, Alireza Tangsiri, als auch Irans Präsident Hassan Rohani damit gedroht, als Reaktion auf die Verschärfung der US-Sanktionen gegen iranische Ölausfuhren die Straße von Hormus zu blockieren.

Durch die Meerenge am Eingang zum Persischen Golf werden etwa ein Drittel der weltweiten Rohöl-Lieferungen verschifft. An der engsten Stelle ist sie nur knapp 40 Kilometer breit. Wegen der starken Strömungen und des hohen Verkehrsaufkommens müssen Schiffe zwei jeweils drei Kilometer breite Fahrrinnen benutzen, die anfällig für Seeminen sind; Schiffe könnten aber auch von den Küsten aus mit Raketen unter Beschuss genommen werden. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte zudem Ende April ein Video der Marine der Revolutionsgarden veröffentlicht, das hochauflösende Aufnahmen von US-Kriegsschiffen im Golf zeigen soll, die mit einer Drohne aufgenommen wurden.

Boltons Ankündigung, die Lincoln zu verlegen, kommt in einer Phase wachsender Spannungen zwischen Iran und den USA. Ungeachtet der Widerstände beim US-Militär und den Geheimdiensten hatte Präsident Donald Trump - auf Drängen Boltons und Pompeos - im April die Revolutionsgarden zur Terrororganisation erklärt. Iran reagierte mit einem Gesetz, das alle Truppen der USA im Nahen Osten entsprechend eingestuft.

Der frühere Verteidigungsminister, Jim Mattis, hatte vor diesem Schritt gewarnt, weil im Golf, in Irak und auch in Syrien US-Soldaten in unmittelbarer Nähe zu iranischen Einheiten im Einsatz sind. Im Januar 2016 zum Beispiel waren zwei amerikanische Patrouillenboote im Golf wegen eines technischen Defekts in iranische Gewässer gefahren und von den Revolutionsgarden aufgebracht worden. Damals kamen die Soldaten nach weniger als 24 Stunden wieder frei, nachdem die Außenminister der beiden Länder miteinander telefoniert hatten. Europäische Diplomaten warnen vor der möglichen ungewollten Eskalation solcher Zwischenfälle, weil es auf hoher Regierungsebene zwischen Washington und Teheran keine direkten Kontakte mehr gebe, die es erlauben würden, solche Situationen schnell zu entschärfen

Zudem hatten die USA in den vergangenen Tagen nochmals die Sanktionen gegen Iran im Bereich der zivilen nuklearen Zusammenarbeit verschärft. Präsident Rohani hat für Mittwoch eine Rede angekündigt. Es wird erwartet, dass er dann erklärt, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nur noch mit Einschränkungen erfüllen wird. Trump war aus dem 2015 geschlossnen Abkommen ausgestiegen, die Europäer, Russland und China halten daran fest.

Während Boltons Rhetorik ungewöhnlich scharf ausfällt, ist es nicht unüblich, dass die USA eine Flugzeugträgergruppe in die Region verlegen. Bolton spezifizierte das Ziel der Lincoln zwar nicht näher, doch die Internetseite Navaltoday.com berichtete bereits nach Auslaufen des Schiffs Anfang April, der Verband solle nach gemeinsamen Routine-Übungen mit dem Träger USS Stennis und europäischen Streitkräften im Mittelmeer in den Persischen Golf laufen und von dort weiter in den Indischen Ozean, das Südchinesische Meer und den Pazifik fahren. Über die Stationierung der Bomber gaben weder Bolton noch das Pentagon Details bekannt. Allerdings hat die US-Luftwaffe auf dem Stützpunkt al-Udeid in Katar ohnehin Dutzende Kampfjets stationiert, darunter bis vor Kurzem auch Langstreckenbomber vom Typ B-1 Lancer. Solche Maschinen waren im April 2018 zu Angriffen auf Ziele in Syrien gestartet, die Präsident Trump als Reaktion auf einen Chemiewaffeneinsatz durch das Regime von Baschar al-Assad befohlen hatte. Sie nahmen aber vor allem an Einsätzen gegen die Terrormiliz IS und in Afghanistan teil.