Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

USA töten wichtigen iranischen General bei Luftangriff im Irak. US-Präsident Trump habe den US-Angriff auf Qassim Soleimani befohlen, bestätigt das US-Verteidigungsministerium. Der Chef der Al-Quds-Brigaden sei für den Tod Hunderter Soldaten der USA und seiner Verbündeten verantwortlich und hätte geplant, auch weiterhin Angriffe auf US-Personal in der Region auszuführen. Zum Bericht

Polizei schwächt ursprüngliche Angaben zu Connewitz ab. Das Landeskriminalamt stellt die Silvester-Ausschreitungen mutmaßlich Linksextremer in Leipzig zurückhaltender dar, als ursprünglich von der Polizei beschrieben. Die Darstellung, dass ein verletzter Polizist notoperiert werden musste, ist laut einem Bericht der taz fraglich. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken fordert, das Vorgehen der Polizei zu überprüfen. Zum Text von Xaver Bitz

US-Behörde verbietet Obst- und Süßigkeitengeschmack für E-Zigaretten. Geschmacksrichtungen, die besonders Jugendliche ansprechen sollen, dürfen nicht mehr verkauft werden. E-Zigaretten mit Menthol- oder Tabakgeschmack bleiben erlaubt. Im September hatte US-Präsident Trump ein weitergehendes Verbot ins Gespräch gebracht. Lobbyisten machten Druck. Zur Nachricht

18 Tote bei Absturz von Lazarettmaschine im Sudan. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond sollte das Flugzeug Patienten in die Hauptstadt fliegen. Die Menschen seien in den vergangenen Tagen bei heftigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Volksgruppen in Darfur verletzt worden. Zur Meldung

SZ Plus Donald Trump umwirbt die Evangelikalen. Am Abend spricht der US-Präsident vor einer Gruppe evangelikaler Christen. Ein Viertel der Amerikaner gehört heute einer der vielen evangelikalen Kirchen an. Für seine Wiederwahl ist Trump ihre Loyalität angewiesen. Die meisten halten zu ihm, doch es mehren sich auch Stimmen, die den Präsidenten für unmoralisch halten. Von Alan Cassidy

Was wichtig wird

Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen bekannt. Die Behörde stellt die Arbeitsmarktstatistik für Dezember vor. Außerdem will sie einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf 2020 geben. Im November 2019 war die Zahl der Arbeitslosen mit 2,180 Millionen Menschen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.

Frühstücksflocke

Die Antwort auf die Krise der Kaufhäuser. Die Antwort auf die Krise der Kaufhäuser. Die britische Vogue nannte den Laden einst: "den besten Shop der Welt." Seine Produkte im Dover Street Market in London verkaufen zu dürfen, ist für Designer wie ein Ritterschlag. Was ist das Geheimnis der Betreiber? Von Silke Wichert