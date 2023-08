Seit mehr als eineinhalb Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. In ukrainischen Reha-Zentren bekommen Soldaten eine kurze Atempause - nach 14 Tagen geht es zurück an die Front.

Von Tami Holderried und Sonja Zekri

Zuletzt gab es in der Ukraine wieder vermehrt Angriffe. Aber auch außerhalb der Angriffe auf Städte kämpfen jeden Tag Soldatinnen und Soldaten an der Front. Seit Beginn des russischen Überfalls sind alle volljährigen Ukrainer bis 60 Jahre wehrpflichtig. Und kämpfen deshalb jetzt in einem brutalen Krieg.

Das hinterlässt natürlich Wunden, körperliche und seelische. Deswegen gibt es einige wenige Reha-Einrichtungen in der Ukraine. Dort können Soldaten 14 Tage Kraft tanken, Pause machen und ein bisschen Normalität leben. Meine Kollegin Sonja Zekri war in so einem Zentrum und hat mit den Menschen dort gesprochen.

Weitere Nachrichten: Militär in Myanmar begnadigt Ex-Regierungschefin teilweise, Frankreich evakuiert Bürger aus Niger

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Benjamin Markthaler

