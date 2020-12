Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Brexit-Unterhändler feilen noch an Details. Eine Einigung scheint zum Greifen nahe. Am Donnerstag könnte der Deal zwischen der EU und Großbritannien stehen. Für den Vormittag wird eine Pressekonferenz des britischen Premier Johnson erwartet. Käme ein Handelsvertrag zustande, steht allerdings steht noch die Ratifizierung aus. Das Abkommen müsste vorläufig angewendet werden, sofern die EU-Staaten zustimmen. Zur Meldung

Trump begnadigt Gefolgsleute. Darunter sind der einstige Vorsitzende seines Wahlkampfteams, Paul Manafort, und sein langjähriger Vertrauter Roger Stone. Zudem legt er wie angekündigt sein Veto gegen den US-Verteidigungshaushalt ein. Zur Meldung. Der abgewählte US-Präsident droht außerdem mit einem Veto gegen das Corona-Hilfspaket des Kongresses, auf das die Amerikaner so dringend warten, berichtet Korrespondent Claus Hulverscheidt.

Mehr als 100 Tote bei Massaker in Äthiopien. Berichten zufolge soll der Angriff am Montag in der Zone Metekel verübt worden sein. Am Vortag hatte Ministerpräsident Abiy Ahmed die dortige Region besucht. Das ganze Ausmaß und der Grund für die Bluttat bleiben noch unklar. Ethnische Konflikte könnten der Hintergrund sein. Zur Meldung

Christian Gross soll Schalke retten. Schalkes vierter Trainer der Saison kommt aus der Schweiz: Gross soll den Revierklub vor dem Abstieg bewahren - er erhält einen Vertrag bis Saisonende. Mehr dazu

Die News zum Coronavirus

Steinmeier: "Unser Land ist ein starkes Land." In seiner traditionellen Weihnachtsansprache spricht der Bundespräsident den Deutschen Mut zu: Er habe Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie, auch dank der Solidarität, die sich entwickelt habe. Von Nico Fried

RKI meldet 32 195 Neuinfektionen und 802 Todesfälle. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt damit auf hohem Niveau. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Dein Fest, mein Fest, unser Fest. Dieses Jahr wird Weihnachten anders sein als gewöhnlich. Gerade in schweren Zeiten zeigt sich aber, wie wichtig gemeinsame Feiern und Rituale sind. Sie können Kraft spenden und eine rettende Insel der Normalität sein. Von Sebastian Herrmann (SZ Plus)

Scheuer erntet Kritik für Plätzchen-Aktion. Als Dank für "unglaubliche Arbeit" liefert der Verkehrsminister 3000 Tüten Plätzchen an das Klinikpersonal in seinem Wahlkreis Passau. Einen Tag später steht eine der Tüten wieder vor der Tür der örtlichen CSU-Geschäftsstelle - mit der deutlichen Ansage, das Personal brauche mehr finanzielle Unterstützung.

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Heiligabend unter Corona-Bedingungen in Jerusalem und Rom. Die traditionellen Weihnachtsfeiern im Heiligen Land finden in diesem Jahr unter strengen Corona-Beschränkungen statt. Die Prozession von Jerusalem nach Bethlehem wird nur von religiösen Würdenträgern in Empfang genommen. Auch die Christmette des Papstes soll in nur sehr kleinem Rahmen stattfinden.

Frühstücksflocke

"Wenn 2020 ein Mensch wäre, dann mein Ex." Ein Ausnahme-Jahr neigt sich bald dem Ende zu. Twitter hat Nutzerinnen und Nutzer aufgerufen, einen Rückblick in Witzen zu zeichnen. Die Ergebnisse sind humorvoll, aber auch böse.