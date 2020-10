Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

RKI: Neuinfektionen steigen auf Allzeithoch. Das Robert-Koch-Institut registriert 6638 neu mit dem Coronavirus infizierte Menschen innerhalb von 24 Stunden. Das ist der höchste jemals in Deutschland gemessene Wert. Mehr dazu

Bund und Länder beschließen schärfere Maßnahmen für Hotspots. Dazu gehören Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Sperrstunden - und mögliche weitere Verschärfungen. Die Regeln im Überblick von Martin Anetzberger und Xaver Bitz. Für Merkel ist es ein langer Verhandlungstag im Kanzleramt - vom Ergebnis ist sie danach allerdings nicht angetan. Von Nico Fried

Macron kündigt nächtliche Ausgangssperren für Großstädte an. Diese würden ab Samstag zwischen 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens für mindestens vier Wochen gelten, sagt Macron in einem TV-Interview. Neben dem Großraum Paris seien die Metropolen Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse und Montpellier betroffen. Die Details von Nadia Pantel

Auch Trumps Sohn Barron war mit Corona infiziert. Das gibt seine Mutter, First Lady Melania Trump, bekannt. Zuvor hatte das Weiße Haus einen positiven Test noch dementiert. Mehr dazu

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Anhörung von Coney Barrett verläuft überraschend zivilisiert. Kommentatoren hatten ein mitunter hässliches Schauspiel erwartet. In der Sache dreht sich die Befragung der Supreme-Court-Kandidatin am dritten Tag hauptsächlich um zwei Punkte: Ob Barrett dazu beitragen wird, die Krankenversicherung Obamacare abzuschaffen und Abtreibung in den USA unter Strafe zu stellen. Die 48-Jährige soll nach dem Willen der Republikaner die durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg freigewordene Stelle am am höchsten Gericht besetzen. Die Einzelheiten von Christian Zaschke

EXKLUSIV Online-Casinos von diesem Donnerstag an geduldet. Die Aufsichtsbehörden in den Bundesländern werden von nun an nicht mehr gegen Anbieter von virtuellen Spielautomaten oder Pokerrunden vorgehen, solange diese sich an bestimmte Regeln halten. Diese Übergangslösung soll bis Sommer 2021 gelten. Unklar ist, wer die Anbieter kontrolliert, denn die vorgesehene bundesweit zuständige Online-Aufsichtsbehörde existiert noch längst nicht. Die Details von Jan Willmroth

"Lost" ist Jugendwort des Jahres. Das Gewinner-Wort hat sich mit 48 Prozent der Stimmen durchgesetzt, teilte eine Sprecherin des Pons-Verlags mit. "Lost" beschreibt ahnungsloses und unsicheres Handeln. Dieses Jahr durften Jugendliche bei der Wahl zum Jugendwort zum ersten Mal nicht nur selbst Vorschläge einreichen, sondern auch online abstimmen. Mehr dazu von Franziska Osterhammer

Was wichtig wird

Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich in Brüssel. Themen des Gipfels sind unter anderem die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit, ein Knackpunkt dabei ist die die Frage der zukünftigen Regelung von Fangquoten für EU-Fischer in britischen Gewässern. Weitere Themen sind der Klimaschutz und die Beziehungen zu Afrika. Darüber hinaus könnte die Vergiftung des Oppositionellen Nawalny in Russland besprochen werden. In dem Fall hat die EU am Mittwoch konkrete Sanktionspläne vorgelegt.

Kultusministerkonferenz beginnt. Die Kultusminister der Länder beraten ab heute über die bessere Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen. Es wurde immer wieder darüber diskutiert, ob etwa das Abitur in verschiedenen Bundesländern wegen unterschiedlicher Anforderungen gleich viel "wert" sei. Zudem soll es um die Lage der Schulen in der Corona-Pandemie gehen. Forscher haben untersucht, wie sich die Rückkehr zum Präsenzunterricht auf die Infektionszahlen ausgewirkt hat. Die Einzelheiten von Paul Munziger (SZ Plus)

Israelisches Parlament stimmt über Annäherungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ab. Die Außenminister der VAE und Bahrains sowie Israels Ministerpräsident Netanjahu hatten im vergangenen Monat im Beisein von US-Präsident Trump die Aufnahme diplomatischer Beziehungen besiegelt. Damit unterhalten inzwischen vier arabische Staaten diplomatische Beziehungen mit Israel. Die Palästinenser haben die Vereinbarung scharf kritisiert, sie werfen Trump eine einseitige pro-israelische Politik vor.

EU-Kommission informiert zur Corona-Impfstrategie. In einer Pressekonferenz äußern sich Vizepräsident Margaritis Schinas und Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides über die mögliche Handhabung zukünftiger Impfstoffe. Die Bezugsrechte zwischen den 27 EU-Mitgliedsstaaten sollen nach Bevölkerungszahl verteilt werden. Deutschland stünden dabei 18,6 Prozent der Dosen zu. In Bezug auf AstraZeneca, einen Impfstoff-Hersteller, mit dem die EU Kommission bereits einen Deal geschlossen hat, würden die Impfungen für etwa 27 Millionen Menschen hierzulande reichen, sagt Gesundheitsminister Spahn.

Frühstücksflocke

Beim Niesen, beim Säubern, beim Quengeln. Auf Twitter werden Hunderte Katzen vorgeführt. Bei der #UnflatteringCatPhotoChallenge posten Besitzer und Besitzerinnen die unvorteilhaftesten Fotos ihrer sonst als so eitel und ästhetisch geltenden Haustiere.