Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

Lübcke-Prozess: Mitangeklagter Markus H. könnte bald aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Er soll dem mutmaßlichen Täter Stephan Ernst "psychische Beihilfe" beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geleistet haben. Noch in dieser Woche will das Gericht darüber entscheiden, ob der dringende Tatverdacht gegen Markus H. entfällt. Eine Verurteilung würde dann schwierig. Zum Text von Annette Ramelsberger

Konrad Adam verlässt AfD. 2013 übernahm der Publizist gemeinsam mit Frauke Petry und Bernd Lucke den Parteivorsitz. Mit Adam kehrt nun auch der letzte der drei Gründungsvorsitzenden der Partei den Rücken. Er sehe keine Zukunft mehr für die AfD als "bürgerlich-konservative" Kraft, begründet der 78-Jährige seine Entscheidung. Mehr dazu

Rechtsextremistische Anschläge in Berlin: Kritik an Abschlussbericht der Polizei. Die Serie von Anschlägen in Neukölln reicht fast zehn Jahre zurück. Betroffen waren vor allem Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus oder für Bürgerrechte engagierten. Nach anderthalb Jahren legen die Ermittler ihren Bericht vor. Doch was konkrete Ergebnisse angeht, ist die Bilanz ernüchternd. Eine Expertenkommission soll nun weiter aufklären. Von Jan Heidtmann

Bundesweite Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen. Die Gewerkschaft will mit den Ausständen die kommunalen Arbeitgeber zu Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag für die 87 000 Beschäftigten im ÖPNV zwingen. In Berlin legten die Beschäftigten um drei Uhr früh die Arbeit nieder. Gestreikt wird unter anderem auch in München, Hamburg, Frankfurt, Kassel und Wiesbaden. Mehr dazu

Die News zum Coronavirus

Bund will Obergrenze für Privatpartys von 25 Personen vorschlagen. In öffentlichen Räumen solle sie bei maximal 50 Personen liegen, heißt es Berichten zufolge in einem Entwurf einer Beschlussvorlage für die heutigen Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Bei Merkels Videotreffen mit den Länderchefs geht es um eine Abstimmung der Strategie für Herbst und Winter vor dem Hintergrund gestiegener Ansteckungszahlen. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Mehr als eine Million Corona-Tote weltweit. Das geht aus einer neuen Zählung der Johns-Hopkins-Universität hervor. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher sein. Ärmere Staaten sollen der WHO zufolge etwa 120 Millionen Corona-Tests erhalten. Weltweite Meldungen im Überblick

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Bundestag berät über Bundeshaushalt 2021. Finanzminister Scholz will für den Kampf gegen die Corona-Krise neue Schulden von etwa 96 Milliarden Euro aufnehmen. Dafür soll erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt werden. Insgesamt plant der Finanzminister mit Ausgaben von 413,4 Milliarden Euro. Das sind zwar fast 19 Prozent weniger als in diesem Jahr - allerdings waren da wegen der Pandemie plötzlich auch milliardenschwere Hilfs- und Konjunkturprogramme zu stemmen.

Brexit: Verhandlungen über Handelspakt gehen in vorerst letzte Runde. Besonders umstritten sind die Punkte Fischerei sowie die staatlichen Regeln und Subventionen für britische Unternehmen. Überschattet werden die Verhandlungen weiter von den Plänen der britischen Regierung, mit einem sogenannten Binnenmarktgesetz Teile des mühsam ausgehandelten und bereits gültigen Austrittsvertrags auszuhebeln. An diesem Dienstag soll im Unterhaus die finale Abstimmung über das Gesetz stattfinden, das dann aber noch das Oberhaus passieren muss.

TV-Duell zwischen Trump und Biden. Am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit stehen sich der US-Präsident und sein Herausforderer gegenüber. Trump sieht sich selbst als jung und energiegeladen, seinen Kontrahenten Biden will er als alt und tatterig darstellen. Doch der Demokrat hat weniger zu verlieren als Trump, schreibt Hubert Wetzel (SZ Plus).

