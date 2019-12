Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Ein Flugzeug der US-Navy landet auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik, von dem aus Einsätze gegen den IS geflogen werden können.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Erdoğan droht Trump mit Schließung von US-Luftwaffenbasis. Hintergrund ist ein Gesetz, mit dem der US-Senat Sanktionen gegen Ankara beschließen soll - als Reaktion auf den türkischen Einmarsch in Syrien und den Kauf eines russischen Raketensystems. Der türkische Präsident droht für diesen Fall mit der Schließung der US-Basen in İncirlik und Kürecik. Die Details

Top-Demokrat Schumer will Mulvaney und Bolton vorladen. Der Führer der Demokraten im Senat hat einen Brief an seinen republikanischen Gegenpart McConnell geschrieben. Darin macht er Vorschläge für den Ablauf des möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump. Schumer schlägt vor, Top-Vertreter des Weißen Hauses als Zeugen im Senat zu hören, darunter den ehemaligen Sicherheitsberater Bolton und Stabschef Mulvaney. Unklar ist, ob sich McConnell darauf einlässt. Alles Wichtige zum Impeachment finden Sie in unserem News-Blog.

Dutzende Verletzte bei Protesten in Neu-Delhi. In Indien ist es erneut zu Ausschreitungen bei Demonstrationen gegen ein umstrittenes Einbürgerungsgesetz gekommen. Das Gesetz erleichtert die Einbürgerung geflohener Menschen aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan, sofern sie keine Muslime sind. Indische Muslime und säkulare Gruppen sehen das Gesetz als verfassungswidrig an. Mehr dazu

FBI nimmt möglichen Helfer der Terroristen von New Jersey fest. Seine Adresse hatte die Polizei bei einem der Angreifer gefunden. Bei dem Mann wurden Waffen sowie 400 Schuss Munition entdeckt, die Verbindung zu den Tätern ist bislang unklar. Diese hatten in New Jersey bei einem mutmaßlich antisemitischen Anschlag vier Menschen erschossen. Die Details

Mihambo, Kaul und deutsche Skispringer sind Sportler des Jahres. Bei der traditionsreichen Wahl gewinnen Weitspringerin Malaika Mihambo, Zehnkämpfer Niklas Kaul und das deutsche Skisprung-Team die Auszeichnungen für das Jahr 2019. Die Ironman-Sieger Jan Frodeno und Anne Haug landen jeweils auf den zweiten Plätzen. Mehr Infos

Was wichtig wird

Gipfel im Kanzleramt zur Fachkräfteeinwanderung. Bundeskanzlerin Merkel will mit Unternehmen und Gewerkschaften besprechen, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Das Gesetz soll im März 2020 in Kraft treten. Die Regierung möchte damit Menschen mit Berufsausbildung aus dem Ausland nach Deutschland locken.

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Das EU-Parlament tagt ein letztes Mal im Jahr 2019. Auf der Agenda steht eine Debatte über Finanzhilfe für Jordanien. Außerdem fordern die Parlamentarier Auskunft von der Kommission darüber, welche Wege der Besteuerung digitaler Unternehmen sie vorschlagen wird.

Das Beethoven-Jahr beginnt. 250 Jahre Beethoven: Mit einer großen Ausstellung und dem neu gestalteten Geburtshaus wird in Bonn das Jubeljahr für den Komponisten eröffnet. Beide widmen sich einer Künstlerlaufbahn in ihren Zeitumständen, schreibt Johan Schloemann.

Frühstücksflocke

U-Bahn auf dem Berg. Größer, teurer und ein bisschen seltsam: Alle Jahre wieder preisen die Wintersportgebiete ihre Neuerungen in Berg und Tal an. Hinter den enormen Summen, die in Gondeln, Hotels und sonstige Einrichtungen gesteckt werden, stehen dabei einige Trends, die den Alpenraum zum Teil´tiefgreifend verändern. Von Dominik Prantl