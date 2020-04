Das Wichtigste zum Coronavirus

Trump droht dem Kongress mit Zwangspause. Der US-Präsident bezeichnet die bisherige Praxis, das Parlament in der Corona-Krise ohne die Anwesenheit von Abgeordneten aufrechtzuerhalten, als "Betrug". Ohne Kongress könnte Trump Regierungsposten unkontrolliert besetzen. Hubert Wetzel und Tobias Zick beschreiben, welche Nebenwirkungen Trumps am Dienstag angeordneter Zahlungsstopp für die Weltgesundheitsorganisation haben könnte (SZ Plus).

Rückkehr zum Schulbetrieb in Bayern erst am 11. Mai. Während andere Länder eine Woche früher starten, will die bayerische Staatsregierung den Schulbeginn "zurückhaltender und vorsichtiger angehen", sagt Ministerpräsident Söder. Lesen Sie mit SZ Plus, wie sich der CSU-Politiker vom politischen "Hallodri" zum besonnenen Corona-Kämpfer gewandelt hat.

EXKLUSIV Studie: Zustimmung zum Homeoffice in Deutschland groß. Laut einer repräsentativen Umfrage sind nur 19 Prozent der Beschäftigten mit der Heimarbeit unzufrieden. Der Anteil der Menschen im Homeoffice ist seit Ausbruch der Pandemie stark gestiegen. Viele erhoffen sich nachhaltige Veränderungen. Von Markus Balser

Hunderte Coronavirus-Fälle auf französischem Flugzeugträger. Auf dem Schiff Charles de Gaulle hat sich ein Großteil der Besatzung mit dem Virus angesteckt. Nun sind die Frauen und Männer in Quarantäne. Die Zahl der weltweit Infizierten steigt auf mehr als zwei Millionen. Zu den weltweiten Meldungen

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Regierungsbildung in Israel scheitert erneut. Dem amtierenden Ministerpräsidenten Netanjahu und Oppositionsführer Benny Gantz ist es abermals nicht gelungen, eine Regierungskoalition zu bilden. Nun kann dem Recht nach das Parlament versuchen, eine Regierung zu bilden. Sollte auch das nicht gelingen, könnte es zum vierten Mal binnen eines knappen Jahres zu Wahlen kommen. Zur Nachricht

Sozialliberale Regierungspartei siegt bei Wahlen in Südkorea. Die Koalition um die Demokratische Partei Koreas (Minjoo) sichert sich im Parlament eine komfortable Drei-Fünftel-Mehrheit. Der deutliche Sieg der Regierung wird als Würdigung ihres Vorgehens gegen das Coronavirus gewertet. In Südkorea gab es vergleichsweise wenige Infizierte. Mehr Details

Was wichtig wird

Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs. Die führenden Industrieländer werden in einer vertraulichen Videoschalte über den Kampf zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beraten. Dazu eingeladen hat US-Präsident Trump.

Sondersitzung des Europäischen Parlaments. Die Abgeordneten sollen über eine Resolution zum gemeinsamen Vorgehen der EU im Kampf gegen das Coronavirus abstimmen. Zu einer Debatte davor werden auch EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratschef Michel erwartet. Die Fernabstimmung findet per E-Mail statt. Das Ergebnis soll erst am Freitag bekannt gegeben werden.

Dänemarks Königin Margrethe II. wird 80 Jahre alt. Alle Aktivitäten und Feierlichkeiten zu Ehren der Königin wurden wegen der Corona-Krise vorab abgesagt. Zahlreiche Menschen im Land wollen ihrer Monarchin jedoch zumindest mit einem Ständchen vom Balkon huldigen.

Frühstücksflocke

Familiäres Lagerfeuer. Seit das Coronavirus die Menschen aus den Büros, Kitas und Schulen vertrieben hat, feiert eine fast vergessene Zusammenkunft Renaissance: das Mittagessen. Und das ist, inmitten unseres pulverisierten Alltags mit all seinen Tücken, ein großes Glück. SZ-Kolumne "Alles Gute" von Henrike Roßbach