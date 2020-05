Das Wichtigste zum Coronavirus

Spahn konkretisiert Pläne für Reihen-Tests in Heimen und Kliniken. Wegen ungenutzter Kapazitäten sollen präventive Testungen zeitnah die Regel werden, sagt der Gesundheitsminister. Familienministerin Giffey hofft auf die rasche Öffnung von Kitas und Schulen. Meldungen aus Deutschland.

Ein Land im Stresstest. Manches, was Politiker in der Pandemie beschlossen und Behörden umgesetzt haben, war übertrieben. Eine Zwischenbilanz zeigt aber: Alles in allem hat sich die Bundesrepublik gut geschlagen. Zum Text (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Dritter Verdächtiger im Fall Ahmaud Arbery festgenommen. Der Mann soll die Tat in Georgia gefilmt haben. Die Aufnahmen brachten die Ermittlungen überhaupt erst richtig in Gang. Doch die Behörden sehen in dem 50-Jährigen mehr als nur einen Zeugen. Zur Meldung

Familie vergibt Mördern von Jamal Khashoggi. Der Journalist und Kritiker des saudi-arabischen Königshauses war 2018 unter mysteriösen Umständen getötet worden. Die Herrscherfamilie streitet eine Verwicklung darin ab, fünf angebliche Täter wurden zum Tode verurteilt. Zur Nachricht

Kandidatin Jacky gewinnt 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Das Label "Zicke" ist für eine andere junge Teilnehmerin der Show zur sehr realen Gefahr geworden. So kann es mit der Sendung nicht weitergehen. Zur TV-Kritik von Kathleen Hildebrand

Was wichtig wird

Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses. Wegen des Ausbruchs des Coronavirus musste die Plenarsitzung des chinesischen Parlaments im März verschoben werden. Unter strengen Vorsichtsmaßnahmen wird die Tagung der rund 3000 Delegierten jetzt nachgeholt. Es ist auch ein Signal, dass China die Krise überwunden hat. Es wird erwartet, dass Premier Li die Leitlinien für das wirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr und eventuell Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur verkünden wird.

CSU-Parteitag im Netz. Erstmals in der Geschichte der Partei wird der Parteitag wegen der Corona-Pandemie nur im Internet stattfinden. Auch inhaltlich steht die Bewältigung der Krise in einem Leitantrag im Mittelpunkt. Zugeschaltet wird Österreichs Kanzler Kurz (ÖVP). Wie die CSU eine Notfallmaßnahme als Event verkauft, schreiben Roman Deininger, Lisa Schnell und Andreas Glas.

Frühstücksflocke

Wie die Corona-Isolation in Wes Andersons Welt aussehen würde. Tiktok, das ist doch diese App, in der Teeanger tanzen und Lip Syncs zu lahmen Comedy-Sketches machen - könnte man denken. Die chinesische Video-App hat aber auch eine andere Seite, distinguiert, wunderlich, stylisch. Eine 26-jährige Filmemacherin imitiert auf Tiktok jetzt den Stil des Filmemachers Wes Anderson - und landet damit einen Hit. Mehr dazu auf jetzt.de