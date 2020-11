Von Jana Anzlinger

Die News zum Coronavirus

Teil-Lockdown hat begonnen. Bundesweit müssen Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen für einen Monat schließen. Die Bürger sollen sich möglichst wenig persönlich mit anderen treffen. Die Regeln im Überblick. Unterdessen rechnen die Krankenhäuser mit einem Höchststand an Intensivpatienten in zwei bis drei Wochen. Alle aktuellen Corona-Meldungen aus Deutschland

Wahlparty mit 400 Personen im Weißen Haus geplant. In Washington gilt für Veranstaltungen eigentlich ein Limit von 50 Personen. Ursprünglich war die Zusammenkunft in einem Hotel von US-Präsident Trump geplant, doch wegen der Corona-Maßnahmen sei sie in den Ostflügel des Weißen Hauses verlegt worden, schreibt die New York Times. News-Blog zur US-Wahl

Außerdem wichtig:

Weitere aktuelle Nachrichten

EXKLUSIV Aldi schließt sich Europäischer Masthuhn-Initiative an. Das Leben eines Masthuhns kann grauenvoll sein. Aldi will nun dazu beitragen, die Haltungsbedingungen zu verbessern. Wiesenhof jedoch, einer der größten Lieferanten des Discounters, soll Tierschützern zufolge der Initiative abwartend bis negativ gegenüberstehen. Von Michael Kläsgen

Schüsse auf orthodoxen Priester: Französische Polizei lässt Verdächtigen wieder frei. Der Mann war nach der Tat, die sich am Samstag vor einer Kirche in Lyon ereignete, kurzzeitig festgenommen worden. Doch der Tatverdacht erhärtete sich nicht. Mehr dazu

SZ Plus Das Silicon Valley bereitet sich auf Chaos vor. Seit Monaten simulieren die Plattformen die Wahlnacht. Facebook erwägt gar Notfallmaßnahmen, die für Krisenstaaten vorgesehen waren. Von Simon Hurtz

Warum der Arktische Ozean nicht zufriert. Das arktische Meereis lässt so lange auf sich warten wie noch nie seit Beginn der Messungen. Das bedroht nicht nur Tiere, sondern den ganzen Planeten. Julian Rodemann erklärt.

Was wichtig wird

Sportgerichtshof Cas verhandelt Russlands Olympia-Ausschluss. Eine vierjährige Sperre hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) ausgesprochen. Grund für die Strafe waren Daten aus dem Moskauer Doping-Analyselabor, die aus Sicht der Wada manipuliert waren. Russlands Anti-Doping-Agentur streitet eine Fälschung ab. Vor dem Cas soll nun ein Ausschluss für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio und die Winterspiele 2022 in Peking verhindert werden.

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird ein Urteil erwartet. Einem 39-Jährigen wird vor dem Landgericht Wiesbaden vorgeworfen, seine Kinder, darunter ein Säugling und ein Stiefkind, missbraucht sowie Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt zu haben. Die Anklage umfasst den Gerichtsangaben zufolge 291 Taten zwischen Januar 2014 und Oktober 2019, sie lautet unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch sowie Verbreitung von sogenannter Kinderpornografie.

Frühstücksflocke

WG: Selber bauen. Günstigen Wohnraum zu finden, ist für junge Menschen eine Herausforderung, vor allem Studienanfänger und ausländische Studierende stoßen dabei häufig auf Probleme. In Heidelberg errichten Studierende jetzt einfach ihr eigenes Wohnheim. Schon in einem Jahr soll das Holzgebäude mit vier Stockwerken fertig sein, Ende 2021 sollen die ersten von insgesamt 176 Bewohnerinnen und Bewohnern einziehen. Von Fabian Busch