Was wichtig ist

Elf Tote nach Schüssen in Hanau. An zwei Shisha-Bars, eine am Heumarkt, die andere im Stadtteil Kesselstadt, hat in der Nacht ein Mann um sich geschossen und neun Menschen getötet. Die Polizei meldet am Morgen, den mutmaßlichen Täter sowie eine weitere Person leblos in einer Wohnung gefunden zu haben. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter. Zur Nachricht

Trump macht Botschafter Grenell zum Geheimdienstkoordinator. Der US-Botschafter in Deutschland gilt als loyaler Trump-Unterstützer. Er löst Joseph Maguire ab, der das Amt 2019 interimsmäßig übernommen hatte. Auch Grenell soll das Amt nur kommissarisch leiten. Er muss deshalb nicht vom Senat bestätigt werden, darf aber nur zwölf Montate im Amt bleiben. Die Details

Kavala erneut in Untersuchungshaft. Der türkische Kulturmäzen muss einen Tag nach seinem Freispruch wieder zurück ins Gefängnis. Es gebe "starke Beweise", dass er am Entscheidungsprozess des Putschversuchs 2016 beteiligt gewesen sei, argumentiert ein Istanbuler Gericht. Die türkische Justiz ist ein Scherbenhaufen, kommentiert Christiane Schlötzer.

TV-Debatte der US-Demokraten: Bloomberg fehlen die Argumente. Der Milliardär hat bislang 400 Millionen Dollar in seine Kampagne investiert, doch vor allem gegen Senatorin Warren hat er bei seiner ersten Teilnahme an einer Debatte im laufenden Wahlkampf keine Chance. Stoppen dürfte ihn das aber nicht, analysiert Thorsten Denkler.

IWF empfiehlt Schuldenschnitt für Argentinien. Der Internationale Währungsfonds glaubt nicht, dass es das Land schaffen wird, aus eigener Kraft aus der Krise zu kommen. Private Gläubiger sollten auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Nach der Wirtschaftskrise in Argentinien 2001/02 war das bereits ein Mal passiert. Zum Bericht

EXKLUSIV "Da sind Eier dabei, die komplett verschimmelt sind." Eines der größten Eier verarbeitenden Unternehmen in Europa soll frische und verdorbene Ware vermischt und verkauft haben. Zu den Kunden zählen Bäckereien, Eisdielen und Restaurants. Von Frederik Obermaier und Lisa Schnell (SZ Plus)

Leipzig gewinnt Hinspiel im Achtelfinale der Champions League. Die Leipziger siegen bei Tottenham Hotspur durch ein Elfmetertor von Werner mit 1:0 (0:0). Christof Kneer berichtet. Im zweiten Spiel des Abend schlägt Atalanta Bergamo den FC Valencia mit 4:1 (2:0). Zum Spielbericht

Was wichtig wird

EU-Sondergipfel zum europäischen Haushalt bis 2027. Der Streit über den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 ist völlig festgefahren. Nun sollen die Staats- und Regierungschefs einen Durchbruch schaffen.

BGH-Urteil: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen? Der Verband Sozialer Wettbewerb hat einen Anbieter von Muskel-Tapes verklagt. Dieser hatte sich verpflichtet, nicht mehr damit zu werben, dass die Produkte zur Schmerzbehandlung geeignet seien. Auf Amazon steht in mehreren Rezensionen, der Schmerz habe nachgelassen. Der Anbieter soll deshalb eine Vertragsstrafe zahlen.

Beginn der 70. Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Die Berlinale gehört mit den älteren Festivals in Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestspielen der Welt. Bis zum 1. März werden etwa 340 Filme gezeigt. Die höchste Auszeichnung ist der Goldene Bär.

Frühstücksflocke

Katastrophenschutz: Es geht ans Eingemachte. Mit einem "Notfallkochbuch" will die Bundesregierung dazu animieren, zu Hause für Stromausfälle Lebensmittel zu lagern. Die Zutaten sollte ohnehin jeder als Notvorrat vorrätig haben, rät die Behörde. Muss man sich Sorgen machen? Von Philipp Bovermann