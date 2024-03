Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Münchner Eventlocation diente als Treffpunkt für radikal rechte Kreise. Im "Weitblick" am Olympiapark finden seit 2020 immer wieder Veranstaltungen von Gruppen und Organisationen statt, die der Szene der "Querdenker", Pandemieleugner und Verschwörungserzähler zuzurechnen sind. Inzwischen interessiert sich der bayerische Verfassungsschutz für die Location. Die Betreiber kündigen an, in Zukunft keine Buchungsanfragen politischer Gruppierungen mehr anzunehmen. Zum Artikel (SZ Plus)