Militärische Fahrzeuge der Wagner-Gruppe vor dem Hauptquartier der russischen Arme in Rostow am 24. Juni 2023.

Der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen der russischen Militärführung und dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, spitzt sich weiter zu. Nach eigenen Angaben hat Prigoschin mit seinen Truppen die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert. Sie hätten die südrussische Stadt Rostow erreicht, sagte der Wagner-Chef in einer auf Telegram veröffentlichten Audioaufnahme.

Seine Truppen hätten wichtige militärische Objekte in der Stadt am Don besetzt. "Unter unserer Kontrolle befinden sich Militärobjekte Rostows, darunter auch der Flugplatz", sagte Prigoschin in einem am Samstagmorgen veröffentlichten Video. Er behauptete, in der Stadt in der Grenzregion zur Ukraine kontrollierten seine Kämpfer auch das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Auf Bildern sind militärische Fahrzeuge der Söldnergruppe Wagner vor dem Hauptquartier der russischen Armee in Rostow zu sehen.

Prigoschin sagte, sie seien bereit, "bis zum Äußersten" gegen das russische Militär vorzugehen. "Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten", drohte er. Er habe 25 000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche.

Der Gouverneur der Region Rostow rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und nach Möglichkeit die Häuser nicht zu verlassen. Die Behörden ergriffen alle notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit der Einwohner zu gewährleisten, sagte Wassili Golubew auf seinem Telegram-Kanal. Golubew teilt darin nicht mit, ob Prigoschin schon in Rostow angekommen ist.

Verteidigungsministerium ruft Wagner-Söldner zum Aufgeben auf

Zuvor hatte der russische Geheimdienst FSB ein Strafverfahren wegen eines versuchten bewaffneten Aufstands gegen Prigoschin eingeleitet. "Für so ein Verbrechen ist ein Freiheitsentzug zwischen 12 und 20 Jahren als Strafe vorgesehen", heißt es in einer Erklärung der russischen Generalstaatsanwaltschaft. Die Einleitung des Verfahrens durch den FSB sei "legal und begründet".

Prigoschin bestreitet den von den russischen Behörden erhobenen Vorwurf eines bewaffneten Aufruhrs. "Das ist kein bewaffneter Aufstand, sondern ein Marsch für Gerechtigkeit", sagte er in einer am Freitag von seinem Pressedienst auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht. Die Handlungen von Wagner würden den Aktivitäten der russischen Streitkräfte in der Ukraine nicht schaden, fügte er hinzu.

Zu der Eskalation kam es, weil Prigoschin in einer von seinem Pressedienst auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu vorgeworfen hatte, dieser habe Wagner-Lager im Hinterland mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angreifen lassen. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff - und ruft die Söldner zum Aufgeben auf. Sie seien in ein "kriminelles Abenteuer" hieingezogen worden. "Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller."

Auch das Nationale Anti-Terror-Komitee nannte die Vorwürfe haltlos. "Die Behauptungen, die im Namen von Jewgenij Prigoschin verbreitet werden, entbehren jeder Grundlage", heißt es in der verbreiteten Erklärung der Behörde. Der FSB rief die Söldner auf, "keine nicht wieder gutzumachenden Fehler zu begehen, alle Kampfhandlungen gegen das russische Volk einzustellen, die verbrecherischen und verräterischen Befehle Prigoschins nicht zu befolgen und Maßnahmen zu seiner Festnahme zu ergreifen".

Moskau ruft Anti-Terror-Notstand aus

In Moskau und Umgebung haben die Behörden unterdessen den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. "Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden", teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen in Regierungsgebäuden, Transportmitteln und anderen wichtigen Orten wurden verschärft. Auf Aufnahmen in den sozialen Medien kursieren Videos von gepanzerten Fahrzeugen im Stadtzentrum von Moskau. Putin will sich in Kürze in einer TV-Ansprache ans Volk wenden.

Die US-Regierung in Washington behält die Vorgänge nach Angaben des Senders CNN im Auge: "Wir beobachten die Situation und werden uns mit Verbündeten und Partnern über diese Entwicklungen beraten", wurde der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Adam Hodge, zitiert. Präsident Joe Biden sei über die Lage unterrichtet worden. In der Ukraine sind die Berichte über den internen Machtkampf mit Genugtuung und Spott aufgenommen worden. Die ukrainische Armee schrieb auf Twitter: "Wir schauen zu."

Zwischen Prigoschin und der Moskauer Militärführung herrscht seit Monaten ein sich stetig zuspitzender Konkurrenzkampf. Der Wagner-Chef ist mit seinen Botschaften quasi dauerpräsent in den Medien, er wirft der russischen Armeeführung fast täglich militärisches Versagen vor. Etwa 50 000 Kämpfer sollen seinem Kommando unterstehen. Prigoschin hat sich immer wieder mit der Eroberung ukrainischer Orte durch seine Soldaten gebrüstet, auch bei der Einnahme der Stadt Bachmut. Schon dabei klagte er über Sabotage vonseiten der regulären Truppen.

Zuletzt hatte der Generalstab in Moskau durchgesetzt, dass die vielen Privatarmeen, die aufseiten Moskaus im Angriffskrieg gegen die Ukraine kämpfen, sich per Vertrag dem Verteidigungsministerium unterstellen. Prigoschin hatte sich dagegen gewehrt. Erst am Freitag sorgte der Wagner-Chef mit dieser Aussage für Aufsehen: Er bezeichnete die russische Invasion in die Ukraine als völlig ungerechtfertigt, weil die Ukraine gar nicht die Absicht gehabt habe, Russland mit Hilfe der Nato anzugreifen.